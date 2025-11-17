¡Ö1Æü10Ê¬¡×¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ëËèÈÕ¤Î½¬´·¤È¤Ï¡©¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¤¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¡×
¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¡¢¡Ö²¿¤ò³Ø¤Ö¤«¡×¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç³Ø¤Ö¤«¡×¤À¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡¦ÂçÅè·Ä»á¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥¥ë¤äÃÎ¸«¤Ë¿¨¤ì¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ï¡È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡É¤À¤ÈÀâ¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÅè ·Ä¡Ø¤Ç¤¤ë20Âå¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë °ìÎ®¤Î¡Ö´¬¤¹þ¤Þ¤ìÎÏ¡×¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë
¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¿Í
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÖÊÙ¶¯¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¥®¥¯¥Ã¤È¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¶ÐÊÙ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¤¸¤Ä¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤¤¹ñÌ±¡×¤È²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ëÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¹ñºÝÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò³°³Ø½¬¡¦¼«¸Ê·¼È¯¡¦ÆÉ½ñ¤Ê¤É¤ò²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ò²ñ¿Í¤ÎÀ¤³¦Ê¿¶Ñ¤Ï18.0¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤È52.6¡ó¤ÇÌó3ÇÜ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤Ð¤Ê¤¤»Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶áÇ¯¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³¤¬2022Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¼Ô¤Î86.6¡ó¤¬¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼Â»Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï26.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
