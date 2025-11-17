大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

期間：11/13～11/16

コース：ペリカンGC

ヤード：6349

パー：70

アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン の第4ラウンドが、16日、 ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。

リン グラント（スウェーデン）は 5アンダーでラウンド。トータル19アンダーで首位。

2位は3打差でジェニファー カプチョ（アメリカ）、3位はギャビー ロペス（メキシコ）で4打差で続いた。

なお、西郷 真央はトータル11アンダーで首位と8打差の11位タイ、竹田 麗央はトータル9アンダーで首位と10打差の15位タイ、西村 優菜はトータル8アンダーで首位と11打差の21位タイ、吉田 優利はトータル3アンダーで首位と16打差の38位タイ、岩井 千怜はトータル1アンダーで首位と18打差の52位タイ、勝 みなみはトータル1オーバーで首位と20打差の62位タイ、山下 美夢有はトータル5オーバーで首位と24打差の68位となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-17 06:07:04 更新