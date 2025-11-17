「エグ過ぎた」「ロナウドいない方が強いんじゃね？」大エース出場停止のポルトガル、容赦ない“９−１”圧勝にSNS驚愕！W杯行きが決定「久しぶりに見たここまでのボロ勝ち」
大黒柱がいなくても、やはりタレント軍団は強かった。
現地時間11月16日に開催された北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選の最終節で、グループFのポルトガルがアルメニアと対戦。なんと９−１で爆勝し、本大会出場を決めた。
前節のアイルランド戦でレッドカードを受けた主将のクリスティアーノ・ロナウドを欠くポルトガルは、７分にレナト・ベイガのゴールで先制すると、18分に追いつかれたものの、28分にエースの代役ゴンサロ・ラモスのシュートで勝ち越しに成功。その後もジョアン・ネベスの２発とブルーノ・フェルナンデスのPKでリードを広げ、前半を５−１で終える。
迎えた後半も攻撃の手を緩めず、４ゴールを奪取。J・ネベスとB・フェルナンデスのともにハットトリックを達成するなど、アルメニアを圧倒した。
この驚きの結果に、SNS上では次のような声が上がった。
「ロナウドなしでポルトガルが暴れてる」
「エグ過ぎた」
「ロナウド抜きポルトガル大爆発してて草」
「攻撃力が爆発しとる。こりゃ強いよ」
「ぶっちゃけロナウドいない方が強いんじゃね？」
「久しぶりに見たここまでのボロ勝ち」
「とんでもなく強い」
「最強！」
「１試合で２人がハットトリックってえぐいな」
「ロナウド不在でもこの圧勝...ポルトガルの層エグすぎ」
英雄が不在でも、多士済々のポルトガルが容赦ない攻撃力を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
