シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が16日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。大ファンのお笑い芸人を明かした。

予備校講師でタレントの林修が、松任谷が大ファンだと紹介すると、スタジオの出演者からは「なんで？」の声。

そのお笑い芸人はZAZY。松任谷は「もう、デビューくらいの時から“凄いな、この人”と思っていました」と言い、一番好きなネタは「きぬえにパンパン」と明かし「私も美大生だったんですよ。フリップは好きだったかもしれない。動きが凄くあって、ネタとのマッチングが凄くてツボに入っちゃったんですけど」と説明した。

そのため、ZAZYがまだブレーク前の10年前に苗場コンサートにもゲストに呼んだほどだった。

ZAZYは「本当に、ZAZYで居続けられたのは、ユーミンさんのお陰なんです。初めて会ったときに“あなたはオバカルだから”って言われたんですね。“オバカルって何ですか？”って聞いたら“オーバーカルチャー、枠を超えている存在だから、あなたはそのままやり続けていたら、いずれに売れるよ”って言ってくださったんですよ。で、そのままずっと、この格好、芸風を貫けて、ちょっとブレークできたのはユーミンさんのおかげです」と感謝していた。