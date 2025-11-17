「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

グランプリホースが意地の一撃だ。１番人気に支持されたレガレイラが、淀の舞台で力の違いを見せつける快勝劇でＧ１３勝目。５着に敗れた昨年のリベンジを果たし、女王の座に返り咲いた。２着に４番人気のパラディレーヌ、３着に９番人気のライラックが入った。また、ＪＲＡ・Ｇ１実施機会４連勝が懸かっていたルメール騎乗のステレンボッシュは１０着に終わった。

◇ ◇

強い馬が、強い競馬を見せてくれた−。それにに尽きますね。

前半５Ｆの通過が５９秒９とやや速め。勝ったレガレイラは中団でしっかりと折り合い、４角では早めに外へ出して直線に向きました。恐らく、戸崎君は自信があったのでしょう。直線の脚は他馬とは違っていました。

さすがは昨年のグランプリホース。復帰戦のオールカマーも男馬相手に強い競馬をしていましたし、牝馬同士では力が違った印象です。３歳時はゲートなどに課題がありましたが、精神面が成長して安定感が増してきました。さらなる大舞台でもいい競馬を見せてくれることでしょう。

２着のパラディレーヌもいい競馬をしていました。直線に向いて普通なら楽に勝っているパターンでしたが、外から一気に来られましたものね。４着のリンクスティップも外からよく伸びていましたし、３歳馬の健闘が目を引きました。一方でユタカ君のエリカエクスプレスは早めに来られた上、今回は２２００メートル。秋華賞のようにうまくはいきませんでしたね。

冒頭で述べたように、今年は勝ったレガレイラの強さが際立ちました。そして、やや流れが速かった点と、傷んできた馬場状態が勝負の分かれ目に。３着ライラック、５着ココナッツブラウンと上位勢は“外差し”。そこがポイントでしたね。（元ＪＲＡ調教師）