杉村太蔵、衆院初当選・26歳当時の“反省会見”を回顧 高校時代はテニスで国体優勝も経験
コメンテーターの杉村太蔵が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
杉村太蔵 ＝テレビ朝日提供
『ワイド! スクランブル』のコメンテーターとしてもおなじみの杉村。番組でコメントをする際には、議員時代の経験が生きているというが、常に発言には気を付けているそう。
2005年に26歳で衆院初当選したときには「料亭に行ってみたい」という奔放発言で世間を騒がせた。そのときの「反省会見」の映像を見ながら当時を振り返る。
高校時代にはテニスで国体を優勝した杉村。しばらくテニスから遠ざかっていたが、3年前から再開し、試合に参加するようになったそう。コーチをつけ、本格的に練習をすると、この年齢でも成長を感じるという。
杉村太蔵 ＝テレビ朝日提供
