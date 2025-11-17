コメンテーターの杉村太蔵が、19日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。

杉村太蔵　＝テレビ朝日提供

『ワイド! スクランブル』のコメンテーターとしてもおなじみの杉村。番組でコメントをする際には、議員時代の経験が生きているというが、常に発言には気を付けているそう。

2005年に26歳で衆院初当選したときには「料亭に行ってみたい」という奔放発言で世間を騒がせた。そのときの「反省会見」の映像を見ながら当時を振り返る。

高校時代にはテニスで国体を優勝した杉村。しばらくテニスから遠ざかっていたが、3年前から再開し、試合に参加するようになったそう。コーチをつけ、本格的に練習をすると、この年齢でも成長を感じるという。