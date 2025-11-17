¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û41ºÐ¤ÎÄ¶¿Í¡¦¶ÌÏÉ¡¡35ºÐ¡¦¹â°Â¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¡×°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê³Æ®¤Ö¤ê
¡¡³Ñ³¦¤ÎÄ¶¿Í¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢ËëÆâ¶ÌÏÉ¡Ê£´£±¡áÊÒÃËÇÈ¡Ë¤¬²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤òÁê¼ê¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£²£¹Ë¤òÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Î¥ÉÎØ¤Ç¤Î¤±¤¾¤é¤»¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÀËÇÔ¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡Ê´ÑµÒ¤¬¡Ë¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¶ÌÏÉ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£´£±ºÐ¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¯£¶¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËëÆâ½Ð¾ì£±£´£´£µ²ó¤âÃ£À®¤·¡¢³¡¹Ä¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂåÃ±ÆÈ£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÃæÆü¤ò½ª¤¨¤Æ£´¾¡£´ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¡£¤¢¤È£²¾¡¤Çµ®Çµ²Ö¤ÎËëÆâ£·£°£±¾¡¡ÊÎòÂå£±£°°Ì¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢¾¡¤Á±Û¤»¤ÐÍè¾ì½ê¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹»°Ìò¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÅ´¿Í¤Ö¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÊý½°¤â¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë£³£¹ºÐ¤Þ¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿À¾´ä¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¼ã¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï¡Ö¹â°Â¤â£³£µºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¶ÌÏÉ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹â°Â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Àà¼ã¼êá¡£¶ÌÏÉ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¿ÆÊý¤ÎÄïÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¾®·ë¹â°Â¡Ê£³£µ¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤â¡¢º£¾ì½ê¤ÏÂç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò·âÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶ÌÏÉ¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼ã¼ê¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤â¤Ï¤ä¡¢³Ñ³¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊ¤¤¹¡ÖÄ¶¿Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Â¸ºß¤À¡£¤½¤Î¶ÌÏÉ¤Ï¡Ö¡ÊÁêËÐ¤Ï¡ËÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿´¡££´£°Âå¤ò¥Ê¥á¤ó¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¾ï¼±ÇË¤ê¤Î³èÌö¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£