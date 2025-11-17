「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

グランプリホースが意地の一撃だ。１番人気に支持されたレガレイラが、淀の舞台で力の違いを見せつける快勝劇でＧ１・３勝目。５着に敗れた昨年のリベンジを果たし、女王の座に返り咲いた。２着に４番人気のパラディレーヌ、３着に９番人気のライラックが入った。また、ＪＲＡ・Ｇ１実施機会４連勝が懸かっていたルメール騎乗のステレンボッシュは１０着に終わった。

苦手なコースとは言わせない。秋の西日を背に、レガレイラが堂々たる勝ちっぷり。開設１００周年を迎えた京都競馬場でグランプリホースが意地を見せた。

練習の成果もあって五分のスタートを切ると、中団で折り合い、人馬の呼吸を合わせた。「ポジションは決め打ちせずに乗って、いい所でリズム良く走れた。いい脚を持っていると思っていたので、手応えを感じながらジックリと」。相棒を信じた戸崎圭が馬場のいい外へとエスコートする。エンジンに点火し、手応え通りに前を一気にのみ込んだ。

終わってみれば力が違った。１番人気の支持に応え、戸崎圭は「ギアを上げてから、ステッキを入れてから、ひとつひとつのことに反応してくれた。強さを見せられたかなと思います。一番強いと信じて乗っていたので、ホッとしているのとうれしいのと」と満足げ。最後はおなじみの「ベリーベリーホース！」のフレーズでファンを沸かせた。

関西圏で結果が出ていないことに“中山専用”という声も聞かれたが、主戦は「周りの声は聞こえていなかった。この馬の力を出せれば、と思っていて意識していなかった」と淀の舞台でつかんだ勲章に胸を張った。

木村師にとってはうれしい５３歳のバースデーＶ。５着に敗れた昨年と同じ馬番の７番からリベンジを果たしたが、「コース適性を聞かれるけど『いい状態で騎手に乗ってもらえるように』というのがポリシー。そこに集中しているので、枠とかコースとか、右回りや左回りって、あまり興味なくやっているんです。健康状態を良くして、管理馬を送り出したいので」と指揮官らしい信念を強調した。

先輩僚馬イクイノックスのラストラン（２３年ジャパンＣ）から約１カ月後に、初のＧ１タイトルをつかんだレガレイラ。６４年ぶりに３歳牝馬による有馬記念制覇を決めた後は、骨折や宝塚記念大敗と順調な道のりではなかった。完全復活を示すＶに「去年、有馬記念を勝たせてもらって、歴史に名を刻んだ馬と言えると思っている。器の大きい馬だと改めて感心します」とうなずくトレーナー。次戦については馬の様子を見ながらオーナーと協議されるが、もちろん有馬記念の連覇に期待が高まる。「レガレイラにすばらしい未来があるように」（木村師）。復権した女王が再び最強の座を狙う。