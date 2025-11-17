timelesz「FAM」「HANABI」2作同時サブスク解禁決定 タイプロ課題曲・新体制8人Ver.など
【モデルプレス＝2025/11/17】timelesz（タイムレス）が、11月30日にアルバム「FAM」および「HANABI 〜 in the late summer night」の2作品をサブスク＆ダウンロード配信することが決定した。
6月11日にCDリリースしたtimelesz新体制初のアルバム「FAM」。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録したこの作品は、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録した。新メンバー募集オーディション「timelesz project -AUDITION-」最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースし話題となった「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲を収録。また、11月15日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」でテレビ初パフォーマンスし話題を呼んだ「革命のDancin’ night」を含む、「timelesz project -AUDITION-」5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせた計18曲を配信する。
もう1作の「HANABI 〜 in the late summer night」は、timeleszのファンミーティングイベント「timelesz SUPER FAMeeting」の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。このファンミーティングにはアルバム「FAM」を購入、応募したファンの中から抽選で千葉・ZOZOマリンスタジアムおよび、大阪・万博記念公園の2会場で約50,000人が参加。timeleszの楽曲に合わせて合計約10,000発の花火が打ち上がり、反響を呼んだ花火パートのセットリストをコンピレーションした内容となっている。
収録楽曲の「RUN -timelesz edition-」と「ぎゅっと-timelesz edition-」は新体制8人で新たにレコーディング。新体制発足後、同2曲はコンサートでは披露されていたが、作品としては初リリースとなる。2025年12月〜2026年2月にはドームツアー「We‘re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME」の開催も決定しており、勢いを増すtimelesz。2025年のtimeleszの活躍を楽しめる2作品となっている。
［DISC1］
M1.Rock this Party
M2.Baby What’s Your Name？
M3.Do Me Do Me
M4.Head Up
M5.Flavor
M6.because
(佐藤勝利／菊池風磨／松島聡 歌唱曲)
M7.HONEY ALMOND
M8.ワンアンドオンリー
M9.Scent of No.9
M10.君へ
（寺西拓人／原嘉孝／橋本将生／猪俣周杜／篠塚大輝 歌唱曲）
M11.Popcoooooooorn！
M12.手をたたけ愛ならせ
M13. I’m Home
［DISC2］
M1.革命のDancin’ night
M2.SWEET
M3.New phase
M4.Anthem -episode 1-
M5.We’re timelesz
M1. Rock this Party
M2. Popcoooooooorn!
M3. HONEY ALMOND
M4. Summer Ride
M5. 冬が来たよ
M6. ワンアンドオンリー
M7. Anthem -episode 1-
M8. RUN -timelesz edition-
M9. Baby What’s Your Name？
M10. ぎゅっと-timelesz edition-
M11. timeless
M12. 手をたたけ愛ならせ
◆timelesz、2作品同時サブスク解禁決定
