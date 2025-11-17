今日17日(月)は、北海道では前線の通過に伴い、風が非常に強く、局地的に雷を伴った激しい雨が降り、大荒れの天気となる見込みです。雪でふぶく所もあるでしょう。東北の太平洋側や北陸から山陰も次第に雨の降る所がありそうです。一方、関東から九州はおおむね晴れる見込みです。ただ、関東甲信や東海の標高の高い所では夜に雪のまじる所があるでしょう。

北海道では大荒れ 強風や大雨に注意

今日17日(月)は、前線を伴った低気圧が急速に発達しながら日本海北部からオホーツク海に進むでしょう。低気圧からのびる寒冷前線が北日本から西日本を通過する見込みです。



北海道は大気の状態が非常に不安定となり、日本海側を中心に雨や雷雨となるでしょう。標高の高い所は昼頃から雪が降る見込みです。風が非常に強まり、局地的に雷を伴った激しい雨や雷雨となるでしょう。ふぶく所もあり、大荒れの天気となりそうです。17日(月)に予想される最大風速(最大瞬間風速)は、日本海側北部の陸上で20メートル (35メートル)となっています。何かにつかまっていないと立っていられないほどの強風が吹き荒れる見込みです。日本海側南部や太平洋側西部・東部の陸上では18メートル (30メートル)と風に向かって歩けないほどの強い風が吹くでしょう。特に日本海側南部では夜のはじめ頃から夜遅くにかけて暴風に警戒してください。また北海道では明日18日(火)の未明にかけて強風に、今日17日(月)の昼前にかけて、大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分な注意が必要です。

東北や北陸も雨 関東から九州はおおむね晴れる

東北北部や日本海側を中心に雨や雷雨となるでしょう。東北北部では夕方から次第に雪に変わる所がありそうです。東北南部ははじめ晴れますが、次第に雲が広がり、雨が降る見込みです。北陸から山陰にかけても午後は次第に雨が降り、北陸では雷雨となる所があるでしょう。関東甲信や東海は晴れますが、長野県や岐阜県の標高の高い所では夜に雨や雪の降る所がありそうです。近畿の太平洋側や四国、九州はおおむね晴れるでしょう。沖縄は曇りや雨となりそうです。