今年1月の来日時に茶道体験

米大リーグ、ドジャースのムーキー・ベッツ内野手の日本での秘話が話題となっている。今年1月に来日した際、茶道教室での謙虚な振る舞いに感激の声が寄せられた。

青いフーディーに黒いニット帽をかぶったベッツが和室に佇んだ。畳の上で正座し、抹茶の入った茶碗を恭しく受け取る姿も写されている。これは今年1月に来日した時に撮られたもの。ベッツは大手飲料メーカー「伊藤園」のイベントにサプライズ登場するなど、日本文化を楽しんでいた。

銀座や浅草で本格的な茶道体験ができる「茶禅 東京」の公式インスタグラムが15日、実際の画像を公開。投稿によると、ベッツが夫人と共に浅草を訪れ、茶道体験に参加したという。ベッツがMLBアワードで司会を務めたことを紹介しつつ、当時の様子を回想。「変わらぬ謙虚さと温かさに心が温まりました」と人柄に触れた。さらに、ベッツが「お返しに先生にお茶を点てますね」と、自らお茶を点ててくれたというエピソードも明かした。

コメント欄でも「ムーキーの人柄が伝わります」「素敵なお方」「お茶とその精神が、老若男女・国境を超えて広がっていって、嬉しいです」と感激が書き込まれた。

ベッツは現地13日に行われたMLBアワードで、コメディアンのロイ・ウッドJr.氏と共に司会という大役を務め、マルチな才能で注目を集めた。今季は150試合に出場し打率.258、20本塁打、82打点だった。



（THE ANSWER編集部）