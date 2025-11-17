¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥âŽ¢¶Ã°Û¤Î±¿ÍÑ±×Ž£¤ÎÎ¢¤Ç"Ã¦¥«¥ê¥¹¥Þ"
Í¾¾ê»ñ¶â¤Çµð³Û¤Î±¿ÍÑ±×¤ò²Ô¤®¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡£¶ßÀî·Ã»ÒÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î¼êÏÓ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤Ë¤ÏÊÑ²½¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡Ê»£±Æ¡§Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¡Ú¿ÞÉ½¤Ç¸«¤ë¡ÛËèÇ¯µð³Û¤Î±¿ÍÑ±×¤ò·×¾å¡ª¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥âHD¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤È±Ä¶È³°¼ý±×¤Î¿ä°Ü
¶Ã°Û¤Î±¿ÍÑ±×¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡×¤ä¡Ö»°Ô¢»Ö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¢¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï10·î27Æü¡¢2026Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï313²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.2¡ó¸º¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï80²¯±ß¡ÊÆ±25.2¡ó¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
Âç·¿¿·ºî¤ÎÈ¯Çä¤¬²¼´ü¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï±Ä¶È¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÈÎÇä¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é´ü½éÍ½ÁÛ¡ÊÇä¾å¹â300²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×50²¯±ß¡Ë¤Ï¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÅê»ñ²È¤«¤é¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¥Ä´¤Ê±Ä¶È³°¼ý±×¤À¡£ÆüÊÆ¤ÎÁê¾ì¤Î¾å¾º¤ä±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤âÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È³°¼ý±×¤Ï98²¯±ß¤È¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï178²¯±ß¡ÊÆ±15.3¡ó¸º¡Ë¤È¡¢´ü½éÍ½ÁÛ¤Î80²¯±ß¤ÎÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
·Ã»ÒÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤ÎÅê»ñ½Ñ¤Ç·Ð±Ä¤ò²¼»Ù¤¨
¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥âHD¤Ï¡¢Ëè´ü¤ÎÍø±×¤Î¤¦¤Á¡¢¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¸å¤ÎÍ¾¾ê»ñ¶â¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¡¢µð³Û¤Î±Ä¶È³°¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤Î»ñ¶â±¿ÍÑ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Å·ºÍÅê»ñ²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶ßÀî·Ã»ÒÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤À¡£
18ºÐ¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿·Ã»Ò»á¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¶ßÀîÍÛ°ì²ñÄ¹¤È¥³¡¼¥¨¡¼¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¡Ö¸÷±É¡×¤òÁÏ¶È¤·¤¿¸å¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤Î¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£·ÑÂ³Åª¤Ë±¿ÍÑ±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤Ë¤¯¤¯¡¢ÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤¥²¡¼¥à»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ¤ò°ì¼ê¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ã»Ò»á¤âº£Ç¯¤Ç76ºÐ¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¤«¤Í¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ò²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤À¡£
½¾Íè¤Ï»ñ»º¤ËÀê¤á¤ë³ô¼°¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÂÄêÅª¤Ë¼ý±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢22Ç¯º¢¤«¤é¤ÏºÄ·ô¤ÎÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÔÎÉ»ñ»º¤Î½èÊ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÎÂß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢Í²Á¾Ú·ô¤ÈÅê»ñÍ²Á¾Ú·ô¤Î¹ç·×¤ÏÌó1200²¯±ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÉÔÆ°»º¤äÈó¾å¾ì³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Åý¹çÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿ÍÑ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÆâÌõ¤ÏÌó4³ä¤¬³ô¼°¡¢3³ä¤¬ºÄ·ô¡¢3³ä¤¬¤½¤ÎÂ¾¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ¶È¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤¬¿Ê¤à
±¿ÍÑÂÎÀ©¤Ç¤â¡¢ÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ôÇ¯Á°¤«¤é¤Ï¡¢¿ôÌ¾¤Î¼Ò°÷¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤òÀßÎ©¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï·Ã»Ò»á¡¢¼èÄùÌò¤Ë¤Ï¶ßÀîÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Î²ê°á»á¤äÀõÌîCFO¤é¤¬½¢¤¤¤¿¡£¿·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿ÍÑµ¡Ç½¤òµÛ¼ýÊ¬³ä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ñ»º±¿ÍÑµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡£±¿ÍÑ»ñ¶â¤È¥²¡¼¥à»ö¶È¤Î»ñ¶â¤òÌÀ³Î¤Ë»ÅÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤¿·Á¤À¡£
¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ÏËÜ¶È¤Î¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ç¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
6·î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿·Ã»Ò»á¤¬Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¢Æ±¤¸¤¯¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÍÛ°ì»á¤¬²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é·Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¡£¿·¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï15Ç¯¤«¤é¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¿¸ñ¾Âµ×»Ë¡¦Á°Éû¼ÒÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
ÍÛ°ì»á¤Ï¡Ö¥·¥Ö¥µ¥ï¡¦¥³¥¦¡×¤ÎÌ¾¤ÇÎò»Ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢10·î¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Çº£¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¸ñ¾Â¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ò»ý¤Ä³Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÄó°Æ¤¬¤¢¤ë¡£¸½¾ì¤«¤é¤è¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ç¤Ï³«È¯Èñ¤¬ËÄÄ¥¤·³Æ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¡¼¥à³«È¯¤Îµ®½Å¤Ê¸µ¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±¿ÍÑÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ã¦¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Ï·ÊÞ¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆñÂê¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¤á¤°¤ëÂ»±×·×»»½ñ¾å¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢²ñ¼Ò¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿ËÜµ»ö¤Î¾ÜÊóÈÇ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡Ö¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥âŽ¢¶Ã°Û¤Î±¿ÍÑ±×Ž£¤ÎÎ¢¤Ç¿Ê¤à "Ã¦¥«¥ê¥¹¥Þ"¡¡ËÜ¶È¥²¡¼¥à¤ò¾å²ó¤ë²Ô¤®¤Ö¤ê¡ÄÀ¨ÏÓÅê»ñ²ÈŽ¥¶ßÀî·Ã»ÒÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¢¤ê¤¤Î±¿ÍÑÂÎÀ©¤ËÊÑ²½¤â¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÄÃæ Íý±Í ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë