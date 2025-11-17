「社長に報告したくない」と決算の印鑑を押さないトンデモ上司　責任は部下が取る異常事態

仕事ができない上司の元では部下の士気は下がる一方だ。しかも社長が容認しているケースもあるようで……。

投稿を寄せた40代女性（事務・管理）は、上司の勤務態度にウンザリしている。

「とにかくよく居眠りをする上司がいるのですが、社長に訴えても注意することなく、見て見ぬふりをすることが多々あります」

なぜ社長は対応しないのか。女性は「少人数の会社なので辞められては困るのかも」と推測する。だが若手社員は納得がいかないようだ。（文：天音琴葉）

「言っても対応してもらえない」居眠り放置で、職場の雰囲気が悪化

「若手社員はその人に嫌気がさしていて雰囲気も悪いです」

居眠り上司ひとりを放置した結果、職場の雰囲気が悪化している。女性は「言っても対応してもらえないので、半ば諦めています」と結んでおり、まさに負のスパイラルだ。

上司の居眠りも問題だが、もっと深刻なケースも寄せられている。東京都の60代男性（750万円／事務・管理）は、上司である「管理取締役部長」について投稿。

「管理取締役部長が単体決算、連結決算で、実績に責任を取りたくない、社長に報告したくない等々で、一切報告を聞かず印鑑も押さない」

業績が良くないから社長に報告したくないとは、上司としてあるまじき行為だ。まずは責任を取り、その上で対策を立てるのが上司の役目であるはずだ。

「権限外なのに私がずうっと報告も行い、責任も取っている」

しかも、責任逃れする上司の代わりを部下である男性が務めているというから驚きだ。この異常な事態を容認している社長にも問題があるだろう。「オーナー企業だからか、規定に沿ってなかったですね」と結んでいることから、男性はこの会社を既に辞めているのかもしれない。

※キャリコネニュースでは「『この会社ダメだな』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QHFJS7UY