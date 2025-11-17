Snow Man・目黒蓮、Zoff新TVCM公開 サングラスの大切さを自然体で表現
「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇
目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇が、11月17日より公開。11月21日より全国で順次放送を開始する。
【動画】「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇＆メイキングインタビュー
株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、グローバルブランドアンバサダーの目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇を、11月17日より公開。11月21日より全国で順次放送を開始する。
また、TVCMおよび広告クリエイティブで目黒蓮が着用するサングラスを、11月21日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。発売に先立ち、11月17日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。
本TVCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、紫外線を100％カットするサングラスを“サンカットグラス”と名付け、目黒蓮が軽やかにかけこなす姿を通じて、「夏以外の季節も降り注ぐ紫外線。その対策としてサングラスの大切さ」を自然体で伝えている。また、TVCM放送にあわせて、目黒蓮を起用した各種プロモーションも順次展開予定。