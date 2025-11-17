

「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇

目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇が、11月17日より公開。11月21日より全国で順次放送を開始する。

【動画】「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇＆メイキングインタビュー

株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、グローバルブランドアンバサダーの目黒蓮が出演する新TVCM「Zoff meets 目黒蓮 SUNCUTGlasses 調光」篇を、11月17日より公開。11月21日より全国で順次放送を開始する。

また、TVCMおよび広告クリエイティブで目黒蓮が着用するサングラスを、11月21日より全国のZoff店舗および公式オンラインストアで発売する。発売に先立ち、11月17日からZoff公式オンラインストアで予約受付を開始する。

本TVCMでは「めのため、未来のため」をキーメッセージに、紫外線を100％カットするサングラスを“サンカットグラス”と名付け、目黒蓮が軽やかにかけこなす姿を通じて、「夏以外の季節も降り注ぐ紫外線。その対策としてサングラスの大切さ」を自然体で伝えている。また、TVCM放送にあわせて、目黒蓮を起用した各種プロモーションも順次展開予定。

目黒蓮プロフィール

1997年2月16日生まれ／東京都出身／血液型：B 型2020年1月にSnow ManのメンバーとしてCDデビューを果たす。また俳優としても、2022年10月期に放送された CX「silent」で好演し一躍注目。同年12月に公開された映画「月の満ち欠け」で、第46回日本アカデミー賞の優秀助演男優賞と新人俳優賞をW受賞。以降、映画「わたしの幸せな結婚」（2023）、CX「海のはじまり」（2024）、TBS・映画「トリリオンゲーム」（2023/2025）など、話題作に出演。今後の待機作として、2026年２月公開予定の映画「ほどなく、お別れです」が控えている。