

株式会社セキグチが手がける「モンチッチ」と「ミャクミャク」のぬいぐるみ

11月5日発表の「2025 新語・流行語大賞」にノミネートされた「ぬい活」。“ぬいぐるみ活動”の略語だが、最近、若年層にとどまらず、中年層やシニア層にもぬいぐるみを楽しむ人が増えている。

そんな中、25年に2つの大ヒットを飛ばした会社がある。東京・葛飾区の株式会社セキグチだ。

海外での人気が後押しし、リバイバルブーム真っ只中の「モンチッチ」を手がけていることで知られる老舗のぬいぐるみメーカーである。

モンチッチのほかにもノンキャラクターのオリジナルのぬいぐるみや、キャラクターのライセンスによるぬいぐるみや雑貨、オルゴールなども作っている。

さらに注目すべきは、先日閉幕した大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の存在だ。セキグチでは、ミャクミャクと公式ロゴマークのぬいぐるみの製造販売も行っている。

モンチッチとミャクミャクで今期の売り上げは激増

人気のモンチッチに話題のミャクミャク。両者を手がけるセキグチの売り上げは、前期（2025年2月期）は45億5000万円に達し、その前の期の2倍以上を記録した。今期（26年2月期）は約75億円を見込んでいる。

「ミャクミャクもいてモンチッチもいて、今年はすごく忙しかったですね」

株式会社セキグチの吉野壽高社長は25年をそう振り返る。

万博の開幕前は「気持ち悪い」「かわいくない」などと評されたミャクミャクだが、いざ開幕すると、キャラクターとそのぬいぐるみは大人気に。さまざまなグッズやぬいぐるみが生まれ、入手困難な時期もあるほど話題になった。



セキグチでは、「ミャクミャク」のぬいぐるみとマスコットチェーン、バッジ、パスケースを作った

ミャクミャクのぬいぐるみを作るにあたっては、平面のキャラクターを立体にするために、かわいく見えるバランスを追求したという。

「お尻のプリッとした感じやお腹の膨らみ、ドンと立つところなど、実はとてもこだわって作っているんです。ミャクミャクの独特のかわいらしさを立体で表現しました」

モンチッチはくたくたのボディが特徴で、寄りかかる姿勢や寝そべるポーズなど、フレキシブルに姿勢を変えることができる。一方、ミャクミャクのぬいぐるみは、硬めで自立するように設計した。安定感があり置いても倒れず、佇む姿が愛らしい。

くたくた感のモンチッチとドンと安定したミャクミャク。ぬいぐるみにはさまざまな表現があり、かわいい姿に作り上げる技術力を改めて実感した。

創業100年の歴史を持つ株式会社セキグチ。モンチッチをはじめとするぬいぐるみとどのように向き合っているのか。前編に引き続き、吉野壽高社長に話を聞いた。



このプリッとしたお尻のフォルムにこだわった



株式会社セキグチの吉野壽高社長。ショールームで話を聞いた

韓国でブームになっている「ベビチッチ」

モンチッチのアジアでの大きな盛り上がりは、23年末から始まった。

タイの人気女優、チョンプー・アラヤー（Chompoo Araya）さんが、モンチッチのバッグチャームやアクセサリーを身につけた写真をInstagramに投稿。タイで人気に火がついたのだ。

「当時はタイにはモンチッチを輸出していなかったんです。話題になっているのに売っていないものですから、タイから日本に来た観光客がたくさん買っていかれました」

SNSを見ると、“モンチッチラバー”な海外のインフルエンサーやクリエイターが多数見つかる。

フォロワー1億人の韓国の人気アイドル「BLACKPINK」のリサさんもその1人で、原宿の雑貨店「キデイランド」でモンチッチを購入した写真をアップするなど、国内外で若い世代に知られるようになった。



くるくるしたポップなカラーのボアが目を引く 「スウィートロリポップ」シリーズ。カラビナ付きでカバンに取り付けやすい

リサさんらの影響で、いま韓国にブームが到来している。

「韓国ではモンチッチよりも『ベビチッチ』を持つ人が多いですね。お目目がキラキラしているのがかわいいのか、韓国の方に響いているようです」

かわいい双子の「ベビチッチ」。赤ちゃんの愛らしいコスチュームのものもあれば、アイドルユニット風もあり、展開は多様だ。

さらにアメリカのアパレルブランドでもモンチッチを取り扱うなど、欧米でのモンチッチ人気も注目だ。



韓国で人気が高まっている「ベビチッチ」。日本でも人気なのか「キデイランド」では売り切れていた

ぬいぐるみは「一緒に連れ出すもの」へ

外出先でぬいぐるみを被写体に撮影する「ぬい撮り」など、大人が堂々と楽しむ姿は近年見られるようになり、人とぬいぐるみの関係にも変化が生じている。

「ぬいぐるみは家で愛でたり一緒に眠ったりする存在から、“一緒に連れ出すもの”ととらえられていると感じます」

モンチッチは誕生当時、子ども向け玩具として、着せ替えの衣装やごっこ遊びができる椅子や机、ハウスなども作られていた。1996年の復活以降は「大人にも向けて売っていこうと意識しました」と吉野社長は振り返る。



「モンチッチのおともだち」も登場した。写真はひつじの女の子「チャム」

00年以降は、携帯ストラップやご当地キティなど、“ぶら下げるキャラクター”が流行した。「ヴィレッジヴァンガード」や「ソニープラザ（現プラザ）」などの雑貨店で、「ケアベア」などのぬいぐるみキーホルダーが流行っていた記憶も蘇る。

そして今は、バッグや服に組み合わせ、ファッションの一部として楽しむ人が増えている。

モンチッチはキーチェーンの売れ行きが顕著で、特に体長10cmほどのSSサイズが好調という。価格は2000円以上で高い印象を受けたが、ファッションアイテムの1つととらえると納得感がある。



持ち歩きしやすいサイズ感と豊富なカラーバリエーションが人気の理由の1つ



くたくたとしたボディのモンチッチ。寄りかかって座る姿が愛らしい

ユニークなのは、モンチッチがカバン屋でも販売されていることだ。全国に約600店舗展開するバッグや財布などのセレクトショップ「サックスバー」にも、モンチッチが置かれている。

先日北陸を訪れた際、駅ビルの店舗で、モンチッチやベビチッチがかわいく並んでいた。引き寄せられて店舗に入り、バッグチャームだけを購入する人もいた。

売り場が減った「ノンキャラクター」のぬいぐるみたち

盛り上がりはぬいぐるみ業界全体にもおよんでいる。

25年12月には、東京と大阪で日本のぬいぐるみメーカー8社が集まる「ぬいフェス」の開催が決まった。12月5日から25日まで、東京ソラマチと、キデイランド大阪梅田店の特設会場で、期間限定のアンテナショップがオープンする。

ぬいぐるみメーカー自ら企画し、合同でぬいぐるみを販売するイベントで、昨年初めて開催された。

このぬいフェスで販売するのは、キャラクター商品ではないノンキャラのオリジナルのぬいぐるみだ。メーカーごとの技術やアイデアが反映されたユニークでかわいいぬいぐるみが勢揃いする。

「キャラクターぬいぐるみは、キャラクター商品の1つにぬいぐるみがある、という立ち位置です。ノンキャラの場合は今、売り場が減って、売ることが難しい状況にあります。そんな中で力を合わせてぬいぐるみを売っていこうという機運がぬいぐるみメーカーの間で高まり、合同イベントを開催することになりました」



ノンキャラでも猫のぬいぐるみは人気があるという

たとえばどんなぬいぐるみが登場するのか。

モンチッチのようにボディがくたくたでやわらかく、姿勢を自在に変えられる『あそんで！テディベア』は、7年ぶりに再販する。

84年に誕生した『カッパのキューキュー』はリニューアル復刻し、キーチェーンタイプも発売する。

ほかにも、幼稚園スタイルのアニマルぬいぐるみの『あにまるようちえん』や猫のぬいぐるみなどもぬいフェスに並ぶ予定だ。

いろいろな“かわいい”ぬいぐるみを生み出すセキグチ。各社のオリジナルぬいぐるみが並ぶ「ぬいフェス」で、好きな1体に出会えるかもしれない。



モンチッチと同じ"くたくた感"のあるテディベアのぬいぐるみ



幼稚園スタイルの「アザラシ」「シロクマ」「ペンギン」たち

モンチッチに「世界観」は必要ない

モンチッチは今、国内外さまざま人に知られる存在となった。これからも長く愛されるであろうモンチッチについて、吉野社長は「特定の世界観をつくらないことを決めている」と語る。

「モンチッチは漫画やアニメなど、物語の発祥のキャラクターではありません。たとえばここにいる1体のモンチッチは、どこかにいるモンチッチのコピーではなく、モンチッチそのものなのです。オーナーさんとの間で作り上げる世界を大切にしてほしいと思っています」

世界観を作らないことでビジネスに広がりができ、ほかのカルチャーとのコラボレーションも生まれやすい。「モンチッチはプラットフォームのような存在」というのだ。

「夏に開催した『モンチッチ展』では、MYモンチッチを持っていらしてくださる方が多かったです。皆さん、結構な割合で名前をつけていて、モンチッチとの世界が作られていることを実感しました」

名前を付けたり持ち歩いたり、話しかけたり。モンチッチとの付き合い方はさまざまで、楽しみ方は無限に広がっている。

【もっと読む】「"ラブブ"より50年も前にヒット」「実はブームになるのは3回目」 日本の《モンチッチ》が、今また世界的ブームの背景



過去に手がけたモンチッチは、いま販売されても人気が出そうなかわいさ

