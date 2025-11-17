２年ぶりリーグＶを成し遂げた、阪神の軌跡を追ったドキュメンタリー映画「阪神タイガース ＴＨＥ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＭＯＶＩＥ ２０２５ ―栄光の虎道（こどう）―」が絶賛上映中だ。

３週連続週替わりの数量限定入場者プレゼントを実施する本作。第１弾の「公開記念“胴上げ”ステッカー」に続いて、第２弾と第３弾は「映画館限定スペシャル選手カード」に決定した。選ばれたのは、野手から近本光司選手、中野拓夢選手、森下翔太選手、佐藤輝明選手、大山悠輔選手の５人。投手からは村上頌樹投手、才木浩人投手、石井大智投手の３人が選ばれた。

全８選手を１週あたり４人ずつに分け、２２日から配布開始となる第２弾入場者プレゼントとして「森下・近本・村上・大山」の４選手。２９日から配布開始となる第３弾として「才木・佐藤・石井・中野」の４選手のカードが本作鑑賞１人につき１枚プレゼントされる（配布はランダム）。

２２日はＴＯＨＯシネマズ新宿（東京都）＆ＴＯＨＯシネマズなんば（大阪府）、２３（日）はＴＯＨＯシネマズ新宿＆ＴＯＨＯシネマズ西宮ＯＳ（兵庫県）にて応援上映も決定。発声や応援グッズ（楽器や旗、ジェット風船などはＮＧ）の持ち込みがＯＫで、エンドロールで流れる「六甲おろし」を大声で歌いあげるのも大歓迎の特別上映会を実施する。