¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ï¡×1924Ç¯ÃÂÀ¸Åö»þ¤ÎÀ½Ë¡¤È·Á¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ïCLASSIC170g´ÌÆþ¤ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡¿·³ã¸©»º¤â¤ÁÊÆ100¡óÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ
¡¡Ï²²Ö²°À½²Û¤Ï10·î30Æü¤«¤é¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ïCLASSIC170g´ÌÆþ¤ê¡×¤ò¿·³ã¸©Æâ¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤äÆ±¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µÁÄ³Á¤Î¼ï¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ¯¿®¤¬ÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¸µÁÄ¤Î¸Ø¤ê¤ÈËÜÊª¤ÎÌ£¤ò¼¡¤Î»þÂå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡×¡ÊÏ²²Ö²°À½²Û¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1924Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Åö»þ¤ÎÀ½Ë¡¤È·Á¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¡Ö¿·³ã¸©»º¤â¤ÁÊÆ100¡ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÂÀ¸Åö»þ¤Î¶â·¿¥ì¥×¥ê¥«¤«¤éÁÛÄê¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÂç¤Ö¤ê¤Ê³Á¤Î¼ï¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£Ä¾²Ð¾Æ¤À½Ë¡¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤¤Ë¤«¤Ê¥³¥á¤ÎÉ÷Ì£¤È¿´ÃÏ¤è¤¤»õ¤´¤¿¤¨¤¬ÆÃÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ì¾åÉô¤Î³¸¤Ë¤Ï¥³¥¤¥óÅêÆþ¸ý¤ò»Ü¤·¡¢¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ì¤òÃù¶âÈ¢¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1944±ß¡£