timelesz、アルバム『FAM』＆『HANABI 〜 in the late summer night』サブスク＆DL配信決定【楽曲一覧】
8人組グループ・timeleszのアルバム『FAM』と『HANABI 〜 in the late summer night』の2作品が、11月30日にサブスク＆ダウンロード配信開始されることが決定した。
【画像】timelesz『HANABI 〜in the late summer night』
新体制初となったアルバム『FAM』（6月11日リリース）は、“家族”をコンセプトに共感性の高いJ-POPを収録し、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録し、オリコン週間ランキング1位を獲得した。新メンバー募集オーディション「timelesz project -AUDITION-」最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースし話題となった「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲を収録。
このほか、先日11月15日に放送された日本テレビ『with MUSIC』でTV初パフォーマンスし、大きな話題を呼んだ「革命のDancin’ night」を含む、「timelesz project -AUDITION-」5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせた計18曲が配信される。
もう1作の『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント「timelesz SUPER FAMeeting」の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。ファンミーティングにはアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で千葉・ZOZOマリンスタジアムおよび、大阪・万博記念公園の2会場で約5万人が参加。timeleszの楽曲に合わせて合計約1万発の花火が打ち上がり、大きな反響を呼んだ花火パートのセットリストをコンピレーションした内容となっている。
収録楽曲の「RUN -timelesz edition-」と「ぎゅっと-timelesz edition-」は新体制8人で新たにレコーディング。新体制発足後、同2曲はコンサートでは披露されていたが、作品としては初リリースとなる。
■『FAM』
DISC1
M1.Rock this Party
M2.Baby What’s Your Name?
M3.Do Me Do Me
M4.Head Up
M5.Flavor
M6.because（佐藤勝利／菊池風磨／松島聡歌唱曲）
M7.HONEY ALMOND
M8.ワンアンドオンリー
M9.Scent of No.9
M10.君へ（寺西拓人／原嘉孝／橋本将生／猪俣周杜／篠塚大輝歌唱曲）
M11.Popcoooooooorn!
M12.手をたたけ愛ならせ
M13. I’m Home
DISC２
M1.革命のDancin’ night
M2.SWEET
M3.New phase
M4.Anthem -episode 1-
M5.We’re timelesz
■『HANABI 〜in the late summer night』
M1. Rock this Party
M2. Popcoooooooorn!
M3. HONEY ALMOND
M4. Summer Ride
M5. 冬が来たよ
M6. ワンアンドオンリー
M7. Anthem -episode 1-
M8. RUN -timelesz edition-
M9. Baby What's Your Name?
M10. ぎゅっと-timelesz edition-
M11. timeless
M12. 手をたたけ愛ならせ
