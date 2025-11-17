43歳・元NHK竹中知華、“令和のスイカップ”の衝撃 遅咲きのデビューにグラビアシーン激震
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサーが、17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】初グラビアとは思えない大胆さ…竹中知華、美ワキ全開で公開した“たわわ”の全貌
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気を集めている。
水着グラビアデビューとなる今回、竹中アナは妖艶な表情で豊満なバストを惜しげもなく披露。『週プレ』のXでは、「ラジオ沖縄所属の“令和のスイカップアナウンサー”が、43歳にして衝撃のダイナマイトグラビアを初披露」と紹介され、自身のSNSでグラビア挑戦を伝えた際には「何カップあるんや」「こりゃ凄い」「こんな逸材埋もれてたのかよ」などの反響を集めた。発売前から話題を集めたグラビアで、大胆なカットに挑戦している。
今号の表紙＆巻頭＆DVDには天羽希純、そのほか和泉芳怜、椿野ゆうこ、櫻坂46・浅井恋乃未、大和田南那、芦川玲一、染谷有香が登場する。
