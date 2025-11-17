「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻でタレントの加藤綾菜（３７）が、仲睦まじい夫婦ショットを公開し、反響が寄せられている。

１６日にインスタグラムで「広島でトークショーでした」と報告し、夫の加藤茶との寄り添う夫婦ショットなどを公開。「朝早くから並んで下さり立ち見のお客様も沢山で嬉しかったです 来て頂き本当にありがとうございます（あー楽しかったなぁ）」と感謝の気持ちをつづり、「昨夜から広島入りして中華食べたりタピオカ飲んだり原爆ドーム行ったり満喫しました」「楽屋にケーキの差し入れや、広島ホームテレビさんからお土産を沢山頂きました」と広島での出来事を振り返り、「本当に、ありがとうございました また広島に戻ってきます！」と結んだ。

この投稿には「茶さん綾菜さん本日は久しぶりにお会いできて嬉しかったです」「加トちゃん、元気になられて安心しました」「素敵なお二人」「既に仕上がっていますがこれからまたさらにパワーｕｐした夫婦漫才を楽しみにしています」といったコメントが寄せられている。

綾菜は２０１１年に当時６８歳の加藤と結婚し、年の差で話題になった。２人は２０１２年３月１日に結婚会見を行い、加藤茶は綾菜をマスコミに初お披露目した。また、加藤茶は体調不良で今月１２日のイベントへの出演を見合わせていたが、体調が回復し今回の広島でのトークショーに参加していた。