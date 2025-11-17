◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」で侍ジャパンが７―７で宿敵・韓国と引き分け、２連戦を１勝１分けで終えた。

＊ ＊ ＊

２６年ＷＢＣの選考を兼ねた韓国との強化試合（東京Ｄ）では、井端監督が重要視する「センターライン」で小園が遊撃、牧が二塁で安定感を見せた。今回は招集されなかった源田と紅林、牧原大も有力候補だ。

外野は右翼が本職の森下を第２戦では中堅で起用。中堅の“本命候補”である周東に不測の事態が起きた場合のテストができた意味合いは大きい。左翼は近藤、吉田のコンディション次第ではあるが、第１戦で２安打２打点でアピールに成功した西川も存在感を放った。

先発はメジャー組で固められる見込みで、第２先発は国内組が中心。第１戦で３回完全に抑えた曽谷の評価が急浮上し、左腕では金丸、隅田、右腕では沢村賞の伊藤、北山、高橋宏が有力視される。

救援陣は大勢が頭一つ抜けた存在。ＷＢＣ球の対応に課題を残す松山をどう見るかもカギとなるだろう。登録メンバーは投手１５人、野手１５人が濃厚。出場の見通しが立っていない大谷、山本、佐々木の今後の状況次第では国内組中心の構成にシフトチェンジを強いられる可能性もある。（侍ジャパン担当・長井 毅）