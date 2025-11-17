「自分にはないものを持っている選手ってすごい」久保建英が絶賛したチームメイトは？「南野選手に似てる」「彼から学ばなきゃいけないところは多々ある」

「自分にはないものを持っている選手ってすごい」久保建英が絶賛したチームメイトは？「南野選手に似てる」「彼から学ばなきゃいけないところは多々ある」