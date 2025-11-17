「自分にはないものを持っている選手ってすごい」久保建英が絶賛したチームメイトは？「南野選手に似てる」「彼から学ばなきゃいけないところは多々ある」
日本代表のMF久保建英が11月16日、囲み取材に応じ、レアル・ソシエダの同僚を称えた。
ワールドカップ欧州予選でスペイン代表が快勝した話題になると、その試合で２ゴール・１アシストと活躍したミケル・オジャルサバルについて、こう称賛する。
「彼はいい選手ですよね。南野（拓実）選手に似てるところもあると思うんですけど、ペナ（ルティエリア）内での能力というか、（トーマス・）ミュラー選手なんかもそうですけど、目に見える身体能力だったりではなくて、サッカーが詳しいというか」
24歳のレフティは「プレスを怠らないし、毎回（こぼれ球に）詰めてるという意味では、ゴールを取るためにやれることを一番誰よりもやっている印象があるんで、彼から学ばなきゃいけないところは多々あると思いますし、自分とは違ったタイプの、自分には思っていないものを持っている選手ってすごいなと思います」と賛辞を続けた。
ソシエダの10番を背負い、キャプテンも務めるオジャルサバルは、リスペクトする点が少なくない存在のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」
ワールドカップ欧州予選でスペイン代表が快勝した話題になると、その試合で２ゴール・１アシストと活躍したミケル・オジャルサバルについて、こう称賛する。
「彼はいい選手ですよね。南野（拓実）選手に似てるところもあると思うんですけど、ペナ（ルティエリア）内での能力というか、（トーマス・）ミュラー選手なんかもそうですけど、目に見える身体能力だったりではなくて、サッカーが詳しいというか」
24歳のレフティは「プレスを怠らないし、毎回（こぼれ球に）詰めてるという意味では、ゴールを取るためにやれることを一番誰よりもやっている印象があるんで、彼から学ばなきゃいけないところは多々あると思いますし、自分とは違ったタイプの、自分には思っていないものを持っている選手ってすごいなと思います」と賛辞を続けた。
ソシエダの10番を背負い、キャプテンも務めるオジャルサバルは、リスペクトする点が少なくない存在のようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」