昌平が名門を下して７度目の大舞台へ！ “苦闘”の末に掴んだ埼玉２冠、全国では「歓声を呼ぶサッカー」を【選手権予選】
第104回全国高校サッカー選手権埼玉大会は11月16日、埼玉スタジアムで昌平と武南による初顔合わせの決勝が行なわれ、昌平が１−０で競り勝ち、２年ぶり７度目の優勝を飾った。これで全国高校総体（インターハイ）予選との２冠を獲得。武南は埼玉県勢の最多出場記録更新がかかっていたが、15度目の参陣はならなかった。
埼玉の私立で初めてインターハイを制した昌平。埼玉の私学として全国高校選手権初優勝を成し遂げた武南。新旧の強豪が演じた激闘は、後半追加タイムに唯一の得点が生まれるほど、最終決戦にふさわしい実力伯仲の内容だった。
苦しめば苦しむほど、歓喜の表現はオーバーになる。タイムアップの長い笛がスタジアムに響き渡ると、今春就任したばかりの昌平・芦田徹監督は、珍しくガッツポーズをつくって大喜びした。
初戦の準々決勝は浦和学院に２度先行されてのPK戦勝利で、成徳深谷との準決勝は逆転勝ちだ。この２試合を見る限り、昨年までのすごみや威圧感、絶対王者の風格はどこにもなかった。
決勝にしても、シュート８本は武南のほぼ半数で決定打は３本だけ。圧倒的な個人技でボールを運び、敵のマークをはがして守備を切り裂く一連の作業ができなかった。
「武南は自信を持ってボールを保持していたが、うちは局面で負けてこぼれ球も拾えなかった。プレーの選択肢はもっとあったはずだが、それができずに試合を難しくしたと思います。長いボールも多くなって（前線が）孤立し、こぼれ球を拾えず悪循環に陥ったのはもったいなかったですね」
苦戦の末に制した６月のインターハイ予選決勝の時と同じく、芦田監督の口からは反省の弁が続いた。
武南が出足の一歩でボールに先んじ、ピッチのあちこちに厳しいプレスの網を敷き詰めたからだ。シュートに対しても素早く身体を預けてブロック。長璃喜と山口豪太（ともに３年）の看板MFもほとんど仕事をさせてもらえなかった。
前半３分と８分、後半12分の山口の強シュートはいずれも相手にブロックされ、準決勝で２得点した１年生のエースFW立野京弥が唯一放った後半38分の決定打も、身体を投げ出したCB田村大地（３年）に阻止されてしまう。
武南にワンタッチで軽やかにパスをつながれ、３人目の動きで守備を混乱させられた場面は数知れず。しかしそんなピンチをGK小野寺太郎（３年）が救ってくれた。
前半39分の武南MF小山一絆（２年）の決定打は勇敢に前進して防御し、後半５分の右クロスは鋭い出足で捕球。後半14分のMF有川達琉（３年）と32分のMF関口海龍（３年）の強烈なシュートにも動じなかった。
176センチの小柄な守護神は、「こんなに難しい試合になるとは想像していなかった。焦りよりも怒りばかりでした」と切り出すと、「守備ラインが低かったので押し出したのですが、セカンドボールは拾えないし裏は取られるしで、ハラハラとイライラの繰り返しだったんです」と苦笑。「そんななかでも自分の特長である至近距離からのシュートを防ぐことに集中しました」と言って、精かんな顔付きを崩さなかった。
主将のCB伊藤隆寛（３年）は、「武南の映像を見て分析したが、想像以上に質が高くて受け身になり、何度もあったピンチを小野寺に助けてもらいました」と感謝した。
そんな小野寺の労に報いようと、１年生で出場した全国選手権でも得点を積み重ねた長が、またしても勝負強さを発揮する。
３分と表示されたアディショナルタイムが１分40秒ほど経過。ちょうどハーフウェーライン左端でパスを預かった長が、マーカーひとりをかわして力強いドリブルを開始。ペナルティエリアに入って抑えの利いた左足シュートを放つと、ボールはゴール右隅に吸い込まれた。
