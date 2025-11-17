国立で崩れ落ちた“４年間の思い”。今後の長友佑都は森保監督の目にどう映るのか
2025年11月９日、FC東京が国立競技場でのリーグ戦でFC町田ゼルビアを１−０と下したあと、長友佑都は町田との天皇杯準決勝（11月16日）に向けて「タイトルをもたらしたい。この４年間、FC東京でタイトルを獲れてないことに責任を感じているので、絶対に優勝したいです」と語った。
しかし──。その町田戦は０−２で完封負け。延長戦までもつれ込んだ死闘でFC東京は103分に林幸多郎、109分にはオ・セフンにゴールを許して力尽きた。
試合後、４年間の思いが崩れ落ちた長友はミックスゾーンで記者団の呼びかけにも応じず、ほぼ無言で立ち去った。この日の敗戦で今季無冠が確定したわけで、そのショックは計り知れない。それを考えれば、呼びかけに応じないスタンスも理解できる。
余計なお世話かもしれないが、今後の代表選出への影響が懸念される。「FC東京での活躍が代表に繋がるはずです。森保さんも見てくれていると思うので、戦力として代表に必要だというところを示したいです」と言っていた長友だが、この日は有言実行とはならなかったからだ。
“メンタルお化け”を自称する長友のことだから、ここから這い上がってくるのは間違いない。ただ、森保監督の目に今後の長友がどう映るか。鈴木淳之介、望月ヘンリー海輝と若手の台頭が目立つなか、ベテランの意地を示したいが。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
