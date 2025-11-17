◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）

メンバー決定前最後の２試合はまんべんなく選手を起用し見極めたのだろう。メジャー組が加わっても二遊間はＮＰＢの選手が守ることになる。二塁は牧でいい。気になるのは遊撃手争いだ。第１戦にスタメン起用された小園は今季のセ首位打者で、打つ方では申し分ない。しかし、広島では三塁を守ることが多く、守備では不安が残る。

第２戦スタメンの村林も「打」ではパ最多安打も、楽天では三塁の方が多かった。中心となる大谷、鈴木らが加われば打てる選手は他にたくさんいる。現役時代、ゴールデン・グラブ７度受賞の井端監督からすればショートは守備力を重視したいだろう。紅林も強肩で悪くはないが、安定感をとるならば前回大会も出場した源田を選出する可能性も十分ある。

同じく守備を重視したいのが捕手だ。若月、坂本、中村悠、岸田から３人と言われているが、中村悠は外せないのではないか。３５歳のベテランは前回大会では準決勝、決勝でスタメン。世界一が決定する最もしびれる場面も経験している。当落選上とみられる岸田は第１戦の一発に加え、第２戦は送りバントをきっちり決めるなどアピールした。坂本、若月との争いになってくる。

ＷＢＣの１次ラウンドで戦う韓国の力を見られたのも大きい。本番とメンバーは変わってくると思うが、この日の２番から６番まで直球に強く長打力があった。左投手のチェンジアップが効果的で金丸も空振りを取れていた。３回のようにダブルスチールを仕掛けてくることも分かった。井端監督も戦い方を想定できたはずだ。（スポーツ報知評論家・高木 豊）