◆女子プロゴルフツアー 伊藤園レディス 最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）

２打差８位から出たプロ８年目の脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が涙のツアー初優勝を果たした。８バーディー、１ボギーの６５をマークし通算１６アンダーで後続を３打差で振り切った。身長が１７４センチあり、ツアーメンバーの優勝者では歴代２位、日本勢では最長身。腰痛を抱えシード圏外に低迷していたシーズンの終盤に見せた逆転劇で、夢が広がる大きな一歩を踏み出した。今季の初優勝者はツアー史上最多の１１人になった。

脇元は表彰式で声をつまらせた。「ずっと応援してくれていた父に初優勝を届けたかった。うれしい」と涙ながらに感謝の思いを口にし、父・信幸さんもグリーン脇で泣いた。「『このまま勝てない選手で終わるのかな』と言っていたこともあった。悔し涙しか見てこなかった。初めてじゃないかな、うれし泣きは」。男手一つで育て上げた娘の優勝を目に焼き付けた。

ツアー歴代２位、日本人では最長身Ｖの１７４センチ。中学時代にモデルのオーディションを受けたことがある。「何か一つの道を極めていこう」とゴルフに絞ることを提案したのは信幸さんだった。遠回りもしたが、徐々にその道にのめり込んでいった。「特別なんだよ。できるよ。自信をもって」。何度も声をかけ続けた父との二人三脚が成就した。