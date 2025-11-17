沢口靖子主演のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』の第7話に味方良介、白山乃愛がゲスト出演する。

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、；＠元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査心温まる現場でしたする”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

味方が演じるのは、システム会社の社員・瀬野康太。奈美（沢口靖子）が拉致事件で負傷した足の経過観察で訪れた病院で、突如サイバーテロが発生する。何者かのハッキングにより院内のパソコンデータがすべてロックされ、PC画面には「この病院は金さえあれば人を救える。100万ドル払えばシステムを元に戻す」と犯行声明が表示された。院内のネットワークが暗号化されシステムはダウン。エレベーターやオペ室の電源も停止してしまう。対応に追われる病院事務局は、システム会社の担当社員・瀬野を呼び、コンピューターウイルスの感染経路の特定を依頼する。この病院では、中野幹事長（大河内浩）の妻が心臓手術中で、復旧が遅れれば彼女をはじめとする患者たちの命の危険も。この事態にDICTが出動し、調査官・清水紗枝（黒島結菜）が遠隔で捜査を行う。現場の瀬野と連携し、サイバーテロ事件の真相解明に挑む。

味方は、フジテレビ開局60周年特別企画『教場』（2020年／フジテレビ系）でテレビドラマ初出演を果たし、今年は木曜劇場『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）へのレギュラー出演、『キャスター』（TBS系）、『1995～地下鉄サリン事件30年 救命現場の声～』（フジテレビ系）など話題作に引っぱりだこ。月9ドラマへの出演は『嘘解きレトリック』（2024年）以来、1年ぶりとなる。

白山が演じるのは、入院患者・久野真由。通院で訪れていた奈美とともにエレベーターに乗り合わせたが、一連のサイバーテロによってエレベーターが緊急停止。非常電源も作動せず、スマホは圏外。奈美、真由、付き添いの看護師、清掃員の4人がエレベーター内に閉じ込められてしまう。真由は心臓の薬を点滴しており、その薬は1時間ほどしかもたない。薬が切れれば命の危機が迫る中、緊迫の救出劇が始まる。

白山は、木曜劇場『Re：リベンジ－欲望の果てに－』（2024年）、木曜劇場『波うららかに、めおと日和』（2025年）でフジテレビ作品に出演しており、今作で月9ドラマ初出演を果たす。さらに今作で、初代「東宝シンデレラ」である沢口と第9回「東宝シンデレラ」白山の初共演が実現する。

■コメント・味方良介（瀬野康太役）

長きにわたり新たな刺激を生み出し続ける『絶対零度』という作品に携われたこと、とても光栄です。システムエンジニア・瀬野という役を演じさせていただきましたが、フラットな気持ちで作品の世界にのめり込むことができたように感じています。多くは語れませんが、今回は実際に共演した方々に加え、別の空間で共演させていただいた方もおり、自分自身、どのような形で作品が出来上がっているのか、とても楽しみにしています。

・白山乃愛（久野真由役）

事務所の大先輩であり、憧れの沢口靖子さんと共演できると聞いたときは、うれしさと同時に緊張も感じました。撮影では、目の前でお芝居を拝見できたことが本当にうれしく、学びの多い時間でした。一つひとつの瞬間を目に焼き付けようと思いながら臨みました。今回、第7話で入院中の女の子・久野真由役を演じさせていただきます。ある事件に巻き込まれ、思いがけない危機に直面します。ハラハラドキドキの展開が続きますので、最後まで目を離さずに見ていただけたらうれしいです！（文＝リアルサウンド編集部）