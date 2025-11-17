ラシャメンとしての役割を求められるのではないかというトキ（髙石あかり）の不安が解消されたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第7週。

これまでトキにとってレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は、対等に接する人間というより、「異人」「時の人」という印象が強かっただろう。また、女中になる話が進んでからは、百姓の娘を拒否して士族の娘を選り好みしていたり、床の世話も求めていると勘違いしていたりと、忌むべき相手になってしまっていた。誤解が解けたことで、トキとヘブンが人と人として向き合う準備がやっと整ったといえる。

近年の朝ドラを遡っても、将来のパートナーとここまでマイナスで、なおかつ交わりにくい関係からスタートしていた例はあまりないだろう。『あんぱん』や『おむすび』『舞いあがれ！』では若い頃からの知り合い、『虎に翼』や『ブギウギ』『らんまん』では仕事を通じて出会い、生涯のパートナーへという展開だった。『ばけばけ』と同じく、国際カップルが描かれた『マッサン』も、仕事を通じた出会いだ。

第1話で描かれた2人の甘い時間、オープニング映像で流れる愛おしい生活写真の数々、小泉八雲とセツの史実を踏まえれば、トキとヘブンがおしどり夫婦になることはほぼ間違いない。さて、2人の恋路はどのような道程を辿ることになるのだろうか。

現段階で、トキとヘブンが仕事でつながるというのは考えにくい。鍵となるのは、ヘブンの日本文化好きとトキの怪談好きではないだろうか。

ヘブンのモデルである小泉八雲は、イギリス人とギリシャ人の間に生まれ、幼いころにカトリック教の教えを強いられたことで、キリスト教嫌いだったと言われている。19歳からアメリカで過ごすが、40歳で来日して以降は、さまざまな土地で教鞭をとりながらさまざまな書籍を書き上げ、最終的に日本に帰化している人物だ。第23話でヘブンが松江の朝の音に耳をすまし、朝日に見惚れていたように、八雲にとっても松江はお気に入りの土地だった。神話や伝承が数多く残り、明治維新後でも独自の文化が残っている松江は、日本文化への興味が大きかった八雲にとって日本を感じるうえで最高の土地だったのかもしれない。『ばけばけ』の現状の展開では、トキの心情変化がメインに描写されていることから、ヘブンの日本好きな様子はそこまで描写されてはいないが、八雲の史実を引き継いでいると認識していいだろう。

そして、トキもまた松江という土地を愛している人物だ。鳥取からやってきた元夫・銀二郎（寛一郎）との数少ない2人きりの時間には、宍道湖から臨む朝日や夕日を眺め、出雲大社の方角にも挨拶を欠かさなかった。家族と共に暮らしてきた松江の土地に誇りと愛着を持っているのは間違いない。ヘブンが日本文化愛と松江愛を持っている事実は、トキにとって想定外の喜びにつながるはずだ。2人が松江に残る怪談や伝承について、話ができるようになったとき、2人の間にはじめて人と人としての愛情が生まれるのではないだろうか。

「相手を支えたい」「仕事のパートナーとして切磋琢磨したい」という感情から互いを生涯のパートナーに選ぶのは、とても自然なことだ。しかし、西洋文化が急速に流れ込み、新しいものを受け入れることが正しいとされそうになる明治の世で、軽視されがちな土地に根付く文化を愛しているという共通点でつながり、互いを愛しあえるのはなんだかとても美しい。

八雲の経歴を踏まえれば、2人はこのあと日本各地を転々としながら変化していく日本を眺めることになる。外国出身のヘブンが眺める近代化していく日本の姿と、純粋な好きと興味で結ばれるトキとヘブンの夫婦の姿から、令和を生きる私たちは何を感じるのだろうか。（文＝古澤椋子）