◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース最終日（2025年11月16日 千葉・グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）

プロ8年目の脇元華（28＝GMOインターネットグループ）がツアー初優勝を飾った。

脇元の父・信幸さん（53）は、男手一つで育て上げた娘の優勝を見届け「苦しんできたので、ホッとした。100回泣いてようやく1回勝てた」と涙を浮かべて話した。

ゴルフを勧めたのは信幸さんだ。当初は「練習場に連れて行っても猫と遊んでいた。本人が好きになるのをひたすら待っていた」。現在ツアー屈指の長身1メートル74を誇る脇元自身はモデルに憧れ、中学時代にオーディションを受けたこともある。

「スイッチが入ったのは中2の終わり」。タイで行われたジュニア合宿に参加した脇元は、隣のコースで開催されていた米ツアー大会を観戦し宮里藍らのプレーを見て心変わりした。「キラキラ輝いている。私はここに戻ってくる」と信幸さんにゴルフに専念することを打ち明けた。

宮崎開催の最終戦で娘を応援するのを楽しみにしている。「本人が出ないと（宮崎に）いたくないくらいだった。宮崎を楽しんでほしいし、盛り上がってほしい」と目を細めた。