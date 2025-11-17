MINATOシティハーフマラソン2025（スポニチ後援）は16日、東京都港区立芝公園周辺をスタート、東京タワーにフィニッシュするコースに6553人がエントリーして行われた。男子ハーフ総合は黒田雄紀（30＝ONE TOKYO RC）が1時間5分56秒で2連覇、女子は遠藤知佐（36＝PTC）が1時間17分17秒で初優勝を飾った。2人にはスポニチから最優秀選手賞としてトロフィーが贈られた。

＜男子ハーフ総合＞昨年覇者の黒田は「夏は不調で走れなかった。ようやく体調が戻ったので、最初から突っ込んだ」と強気なレースを展開。序盤から独り旅で2位に1分33秒の大差をつけてゴールテープを切った。コモディイイダ所属の実業団ランナーだったが一昨年に引退し、現在は東京マラソン財団に勤務している。来月7日には「NAHAマラソン」への出場を予定しており「フルマラソンもしっかり走りたい」と意気込んだ。

＜女子ハーフ総合＞初優勝の遠藤は自己記録更新を喜んだ。初出場だった昨年は2位。この日は目標タイムの合う男子選手と並走し「自分の時計は見ないで（男子に）リズムを合わせた」と快走した。今春のかすみがうらマラソン（スポニチ主催）でも初優勝を飾っており、ここでも実力発揮。7歳の娘を育てるママランナーは「今日は家族が別の大会に出ていたが、しっかり結果を出せた」と笑顔だった。