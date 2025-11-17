ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が16日、台湾・台北で海外公演を行った。

「つばきファクトリー 10th Anniversary Concert 〜ON AND ON〜 Taipei Hearts」と題したグループ結成10周年を記念したコンサートの一環で、台北市の「花漾展演空間 Hana Space」で開催した。

16日はリーダー・谷本安美の26歳の誕生日。開演前から会場は愛称の「あんみい」コールで包まれ、MCの際にはメンバーと会場のファンでバースデーソングを熱唱した。

地元・台湾のファンと、日本からはるばる駆けつけたファンに祝福された谷本は「こんなにも幸せな誕生日になったことを、本当に本当にうれしく思います」と感激の様子だった。

今年8月に加入した新メンバーの西村乙輝（15）は体調不良で欠席。10人で行ったコンサートでは、アンコールを含めて18曲を披露。

MCではメンバーがそれぞれ中国語でファンに思いを伝えた。幼少期を中国・上海で過ごした福田真琳（21）は流ちょうな中国語と英語を披露。ファンから大きな拍手を浴び、メンバーも「かっこいい！」と大喜びだった。

台湾のファンからのサプライズも。アンコールの際には、今年6月に発売した楽曲「My Days for You」の一節をファンが熱唱。さらにメンバーが登場すると、「次の十年も、つばきは気高く咲き誇れ！」と書かれた特製のバナーを掲げた。

終演後には寄せ書きも贈られたメンバーは大感激。2年ぶりの台北公演はハートフルな盛り上がりとともに幕を閉じ、谷本は最後に「10周年を迎えたつばきファクトリー。これからもファンの皆さんとメンバーと歩んでいきたいと思います」と笑顔であいさつした。