

50年前の発売時のチャームポイントをそのままに、さらにかわいさを増した定番の「モンチッチ」（撮影：今井康一）

最近、雑貨店の店頭や若者が持ち歩くバッグチャームなどで、懐かしい顔を見かける。

顔と手足はソフビ製、ボディはぬいぐるみ素材で“くたくた”やわらか。ふくらんだほっぺにそばかす、おしゃぶりポーズが愛らしいその名は「モンチッチ」だ。

「ラブブ」の前に「人形＋ぬいぐるみ」スタイルを確立

モンチッチは、1974年（昭和49年）に東京・葛飾区で誕生し、発売当初、爆発的なブームを起こす。2024年には50周年の節目を迎えた。

25年8月に東京・中央区の松屋銀座で開催された「モンチッチ展」では、若い世代や海外からの観光客を多く見かけた。

原宿にある雑貨屋「キデイランド」の売り場には購入の個数制限の貼り紙があり、一部の商品は売り切れに。浅草の老舗のおもちゃ屋にもモンチッチを求める人が集まり、人気ぶりを実感した。

そんなモンチッチの人気は数字にも表れている。

モンチッチを手がける株式会社セキグチによると、モンチッチの年間の売り上げは、出し値で国内外あわせて24年2月期は7億円、2025年2月期には20億円に急増した。2026年2月期はさらに伸び、38億円の見込みという。



株式会社セキグチにずらりと並ぶモンチッチ。衣装やコラボのバリエーションは圧巻（撮影：今井康一）

モンチッチといえば「人形＋ぬいぐるみ」の独特なスタイルが特徴である。

最近はその見た目から「ラブブ｣を引き合いに出して語る人も多い。ラブブ同様に、海外のインフルエンサーやアイドルがバッグや服に合わせている姿をSNSでたびたび見かける。海外からの人気も見逃せない。



カラフルなモンチッチがいま人気。キーチェーンタイプの「モンチッチCOLORS」はカラフルな見た目とやわらかな手触りが特徴（撮影：今井康一）

「ラブブのおかげでモンチッチの関心が高まっているのは多分にあると思います」

そう語るのは、株式会社セキグチの代表取締役社長の吉野壽高さんだ。02年に社長に就任し、モンチッチのほか、ノンキャラクターのオリジナルのぬいぐるみや、キャラクターのライセンス商品など、ぬいぐるみや雑貨、ドール、オルゴールなどを手がけてきた。



株式会社セキグチの吉野壽高社長。隣にいるのは2Lサイズのモンチッチ。おしゃぶりではなく指をそのまましゃぶっている姿が愛らしい（撮影：今井康一）

吉野社長曰く、ラブブ発祥の中国では今、顔がプラスチックで体がぬいぐるみの“モンチッチ・スタイル”の商品がどんどん出てきているという。この分野は、｢バイナルプラッシュ｣と呼ばれ、ジャンルが確立されつつあるようだ。

誕生から50年。新たに人を惹きつけヒットを記録するモンチッチとはどんな存在なのか。「人形＋ぬいぐるみ」が生まれた背景や歴史を吉野壽高社長に聞く。

実はブームになるのは「3回目」

今回のモンチッチの人気や勢いには、インバウンドの影響が大きいがそれだけではない。「モンチッチ誕生50周年に向け、これまでさまざまな施策を行っていたことも功を奏しています」と吉野社長。

50周年企画として社員からアイデアを募り、23年に「株式会社モンチッチ」を設立する。モンチッチはCEOに就任。地域おこしを支援する会社として、浅草や山形県を盛り上げる取り組みが始動した。



ぽっちゃりとしたお顔にたれ目がチャームポイントの「マイチッチ」。77年にモンチッチの双子の弟＆妹として誕生したキャラだが、50周年記念にリバイバル発売された（撮影：今井康一）

ほかにもコラボレーションやキャンペーンなどを行い、話題化の機会を醸成した。今年8月には「モンチッチ展」を開催するなど、インパクトあるイベントも開催している。

これらのプロモーションを同時多発的に行い、地道な仕掛けもかけ合わせ、モンチッチのヒットにつながったのである。

今回のブームは、モンチッチの歴史では実は「3回目」という。これまでのモンチッチの歴史を探るべく、株式会社セキグチが創業した100年前にさかのぼる。



モンチッチの足裏には「monchhichi」のロゴが刻まれている（撮影：今井康一）

人形の会社が「ぬいぐるみ」を作ろうとして…

株式会社セキグチが社屋を構えるのは、古くからの町工場が多い葛飾区西新小岩。大正時代、周辺は農村地で、農業や「ふのり」の製造が行われていた。閑散期となる時期に金属や樹脂の加工を始めるようになり、家業とする家も増えていく。

セキグチも同様で、1918年（大正7年）に「関口セルロイド加工所」を設立し、セルロイド玩具の加工業を始めた。当時は、注文を受けてキューピー人形などを製造し、海外に輸出する工場のような立ち位置だった。



株式会社セキグチの社史。開いたページに映るのは関口セルロイド加工所時代に製造したセルロイド人形（撮影：今井康一）

第2次世界大戦では取引先を失うなど打撃を受けるが、終戦後に人形玩具の製造を再開する。素材をソフトビニール素材（塩化ビニル）に変えて製品化に成功し、売り上げを伸ばしていった。

しかし、為替や人件費の関係から、60年代後半には市場を国内に移すことに。自社ブランドを生み出して販売する方向に切り替えた。

69年、ソフビ製の人形「ポッポちゃん」が誕生。ドラマ『おくさまは18歳』（70年）に登場したことでも知られる人形である。



左のページに映っているのが「ポッポちゃん」（撮影：今井康一）

そして72年に画期的なスタイルの商品が登場する。顔や手足はソフビ素材で、胴体は布や綿のぬいぐるみ素材で作られた「くたくたシリーズ」だ。

「もともとうちは人形を作る会社で、60年代にぬいぐるみにも進出しようとしたんです。しかし、布や綿のぬいぐるみでは顔を上手に作れない。人形づくりの『成型』ならできるということで、人形とぬいぐるみを組み合わせた形が生まれました」

人形は、「原型師」が生み出した型に素材を流し込んで「成型」して作られる。その技術で顔と手足を成形し、胴体部分をボア（布）と綿で縫製し、出来上がったのが「くたくたモンキー」である。

当時のぬいぐるみは硬めで自立するものが多く、ボディがくたくたでやわらかいぬいぐるみは斬新だったようだ。



72年に誕生した「くたくたモンキー」。表情が豊かで見ていて飽きない（撮影：今井康一）

その弟分として74年に誕生したのが、「モンチッチ」だ。顔やボディのデザインは、世界中の子どもたちに愛されることを目指して考案された。

発売後、モンチッチは大ヒットを記録。翌75年にはオーストリアに輸出され、海外デビューを果たす。

これがモンチッチの第1次ブームである。「モンチッチの仲間たち」や「マイチッチ」「チムたん」などが続々と誕生し、ごっこ遊びもできる衣装や小さな家具なども作られている。テレビCMに登場したりレコードデビューを果たしたり、キャラクターとしても一躍有名になった。



株式会社セキグチに保管されている初期のモンチッチ。初期は目元にブルーの色が使われており、その後ブラウンに変わった。当時1000円ほどで販売されていた（撮影：今井康一）

ちなみにモンチッチは近隣の工場を中心に作られていたという。

「大きな工場でラインを組んで製造していたわけではありません。成型をする町工場があったり、ミシンが上手な方がいて地域に根ざした内職のような産業で作られていたようでした」

毛並みの調整や細部の仕上げ、品質チェックを行い、合格したモンチッチが国内外へと送られていった。



定番モンチッチにはベージュも登場している（撮影：今井康一）

モンチッチには「空白の10年」があった

そんな盛り上がりも次第に落ち着く。85年、モンチッチはフランスを残して生産と販売を終了した。

吉野社長は「当たり前のことですが」と前置きをしながら、「セキグチには『売れているものはいずれ売れなくなる』という考えがあるんです」と語る。ブームは永遠には続かない。玩具メーカーとして先を見越して商品を生み出していかなければならない。

このころセキグチでは「カッパのキューキュー」や「ピカポン」「フラッフィーバルーン」など、オリジナルのぬいぐるみもどんどん登場している。根強い人気があり、復刻希望の声によってリニューアル販売しているキャラクターもある。



85年発売の「ピカポン」はおなかを押すとピーピー音が鳴る。昨年リニューアル復刻した（撮影：今井康一）

モンチッチが姿を消して10年ほど経った頃、海外から思わぬ声が届く。

「ドイツの代理店から『モンチッチをもう一度やってくれないか』という話があったのです。販売終了後もモンチッチ人気は続いていて、絶対に売りたい、と。そこから再販の準備が始まりました」

96年（平成8年）、モンチッチは海外主導で復活を遂げ、ドイツ、ニューヨーク、日本で販売された。「子ども向け」にはせず、大人も楽しめるモンチッチを作ることを決めた。



「モンチッチのおともだち」もたくさん登場した。右はたぬきの「タヌタヌ」、左はうさぎの「チムたん」（撮影：今井康一）

2度目のブームは「モンチッチ家族化計画」

00年代、モンチッチのブームが再来する。

社長に就任した吉野さんは、来るモンチッチ誕生30周年に向けてインパクトある企画を考えていた。

「社内でアイデアを募ったところ、『モンチッチ家族化計画』の企画書が上がってきたんです。モンチッチが結婚して家族を持つアイデアで、ビジネス的にも広がりがあり、じゃあやろう、となりました」

家族化計画は実に本格的だ。

04年1月26日大安、舞浜のシェラトンホテルで「モンチッチくん&モンチッチちゃんの結婚式」が執り行われた。吉野社長をはじめ社員も立ち会い、さらに10カ月後に赤ちゃんの「ベビチッチ」が誕生するプロモーションだ。

大人が真面目にぬいぐるみの結婚式を行う様子はユニークで、多くの人にモンチッチを知ってもらう機会につながったという。



本格的だった「モンチッチくん&モンチッチちゃんの結婚式」（写真：株式会社セキグチ提供）

このころは、モンチッチ情報誌『モンチッチEXPRESS』（02〜16年）を発行するなど、ファンへのアプローチはより多様になった。

10年にモンチッチがエアギター日本大会に出場してまさかの準優勝を果たしたり、12年に葛飾区観光協会の広報課長に就任して地域の魅力を紹介したり、モンチッチが楽しそうに活動する姿が印象に残っている。

さまざまなコラボレーション企画が行われるなど、ビジネスは豊かに展開した。

そして令和の今、モンチッチは3度目のブームを迎えている。

先述の通り、モンチッチの年間の売り上げは2年前の約5.5倍となる見込みだ。一方で、セキグチでは、ライセンス商品やノンキャラのぬいぐるみにも力を入れている。今年注目を集めた「ミャクミャク」の公式ぬいぐるみを手がけたのはセキグチである。

後編【2025年のブーム「モンチッチ」「ミャクミャク」"2つの大ヒット"を生んだ《ぬいぐるみ会社の正体》 韓国では今「ベビチッチ」ブームも】では「ミャクミャク」の話題にも触れながら、ぬいぐるみの今を追う。



株式会社セキグチの近くにはモンチッチ公園（愛称）がある（撮影：今井康一）

（鈴木 ゆう子 ： ライター）