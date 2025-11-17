掟破りミステリー『また殺されてしまったのですね、探偵様』アニメ化決定！ 安田陸矢と若山詩音が声優出演
アニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』が、TBSにて2026年4月から放送されることが決まり、ティザー映像が解禁となった。主人公・追月朔也とヒロイン・リリテアの声を、それぞれ安田陸矢と若山詩音が務める。
【写真】アニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』安田陸矢＆若山詩音が出演決定！
本作は、てにをはが執筆し、りいちゅがイラストを担当するミステリー小説（2021年にMF文庫Jから刊行）をアニメ化。「殺されても生き返る」という特殊体質の高校生探偵・追月朔也が、その特殊体質を生かしてさまざまな難事件に挑む姿を描く、おきて破りミステリーだ。
制作はライデンフィルム、監督は直谷たかし、シリーズ構成を井上美緒、キャラクターデザインを熊田明子、美術監督を根本邦明、撮影監督を山本弥芳が担当する。
主人公で、伝説の名探偵を父に持つ半人前の高校生探偵である追月朔也の声を担当するのは安田陸矢。朔也の助手で、追月事務所に身を寄せている少女リリテアを若山詩音が担当する。
安田は「殺されても蘇り、解き明かす。反則じみた能力と、それ故の苦しみを抱きながら泥臭く事件に立ち向かう朔也の魅力を存分にお伝えできるよう、僕も全力で駆け抜けます。彼らの活躍を最期までお見逃しなく!!」とコメント。
若山は「私が演じさせていただくリリテアちゃんは、品がよく、可憐で、可愛い、この世の好きを凝縮したような子です。スンと澄ましているように見えて、照れて顔を赤らめちゃったり、相棒みたいに話していたのに、急に冷たいツッコミをしてきたり･･･そんないろんな側面があるリリテアちゃんを、いっぱい愛して演じていきます！」としている。
ティザー映像では、伝説の名探偵の息子である主人公・追月朔也が調査の途中で何者かによって殺害される衝撃的なシーンが冒頭から展開される。「俺の体の設計図は神様が徹夜残業で半分寝ながら書いたらしい」「俺は、俺を殺した犯人を見たんだ」と語るように、朔也は死んでも生き返る特殊体質で、生き返るたびに助手のリリテアが優しく膝枕で出迎え、「永眠（ねむ）っておられました。お蘇（かえ）りなさいませ。また殺されてしまったのですね、探偵様」と呼びかける。探偵であり被害者である朔也は、文字通り命を懸けて数々の難事件に挑んでいく―。
アニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』は、TBSにて2026年4月より放送。
【写真】アニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』安田陸矢＆若山詩音が出演決定！
本作は、てにをはが執筆し、りいちゅがイラストを担当するミステリー小説（2021年にMF文庫Jから刊行）をアニメ化。「殺されても生き返る」という特殊体質の高校生探偵・追月朔也が、その特殊体質を生かしてさまざまな難事件に挑む姿を描く、おきて破りミステリーだ。
主人公で、伝説の名探偵を父に持つ半人前の高校生探偵である追月朔也の声を担当するのは安田陸矢。朔也の助手で、追月事務所に身を寄せている少女リリテアを若山詩音が担当する。
安田は「殺されても蘇り、解き明かす。反則じみた能力と、それ故の苦しみを抱きながら泥臭く事件に立ち向かう朔也の魅力を存分にお伝えできるよう、僕も全力で駆け抜けます。彼らの活躍を最期までお見逃しなく!!」とコメント。
若山は「私が演じさせていただくリリテアちゃんは、品がよく、可憐で、可愛い、この世の好きを凝縮したような子です。スンと澄ましているように見えて、照れて顔を赤らめちゃったり、相棒みたいに話していたのに、急に冷たいツッコミをしてきたり･･･そんないろんな側面があるリリテアちゃんを、いっぱい愛して演じていきます！」としている。
ティザー映像では、伝説の名探偵の息子である主人公・追月朔也が調査の途中で何者かによって殺害される衝撃的なシーンが冒頭から展開される。「俺の体の設計図は神様が徹夜残業で半分寝ながら書いたらしい」「俺は、俺を殺した犯人を見たんだ」と語るように、朔也は死んでも生き返る特殊体質で、生き返るたびに助手のリリテアが優しく膝枕で出迎え、「永眠（ねむ）っておられました。お蘇（かえ）りなさいませ。また殺されてしまったのですね、探偵様」と呼びかける。探偵であり被害者である朔也は、文字通り命を懸けて数々の難事件に挑んでいく―。
アニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』は、TBSにて2026年4月より放送。