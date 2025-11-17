◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」で侍ジャパンが７―７で宿敵・韓国と引き分け、２連戦を１勝１分けで終えた。来年３月のＷＢＣ本戦に向け、井端弘和監督（５０）はピッチクロックやピッチコムなど新ルールへの適応に手応えを示したが、この日は６投手で計９四死球。ＷＢＣ球やＭＬＢの球審への対応に課題を残した。攻撃陣では本職の右翼ではなく中堅で先発した阪神・森下翔太外野手（２５）が反撃のきっかけとなる二塁打を放つなど、本戦のメンバー選出へ猛アピールした。

淡々と前を見据えながら井端監督は来年ＷＢＣへの課題と手応えを口にした。今年最後の強化試合は大勢が９回に一発を浴びるまさかの展開で７―７のドロー決着。２連勝とはならなかったが、宮崎合宿から取り組んできた新ルールのピッチコム、ピッチクロック対策について指揮官は「ある程度ルールに適応できた」と自信を見せたように、２戦を通じてピッチクロックの違反は初戦の９回に平良が取られた１度のみだった。

新たな課題も浮き彫りとなった。この日の侍ジャパンの与四死球は９。初戦の３から激増した。個々のＷＢＣ球への対応はもちろんのこと、両軍合わせて２１四死球が出た背景にはＭＬＢの審判とＮＰＢの審判とのストライクゾーンの違いがあった。低めにも高めにも厳しく、指揮官は「高めのボール球に手を出して相手の術中にはまってしまった。ＭＬＢの審判に適応していかないといけない」と分析。制球力が売りの金丸が失点した３回には、ＮＰＢでは明らかにストライクゾーンの球が「ボール」と判定された。投球のリズムが乱れたことも失点につながった要因の一つだった。

１０日の広島との練習試合ではＷＢＣ球の扱いに手間取った松山は、指揮官から“変わり身”を期待されたが、決め球のフォークが高めに抜ける場面が目立つなど不安が残った。大勢と並ぶ守護神候補は「徐々に慣れてきてます。今後しっかり対応しないといけない」と修正に向けた悲壮な決意を口にした。

国内組の“最終選考”が終了し、１８日からは大谷、山本、佐々木のドジャース３人衆をはじめとするメジャー組を含めた選考、正式オファーを経て、年内で大方の陣容を固めることになる。「選んだ選手はしっかり準備して、今回の反省を生かして（ほしい）。あとは相手の選手をしっかり研究したい」と井端監督。韓国戦で得た教訓を胸に大会２連覇へ挑む。（長井 毅）

記録メモ 日本は韓国相手に四球７、死球２の計９与四死球。プロ選手が日本代表に参加した９９年以降で、９与四死球は０２年１１月１０日、インターコンチネンタル杯のキューバ戦に並んで最多。他にも１４年１１月２０日、日米野球のＭＬＢオールスターチーム戦でも９与四死球がある。