◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝 英明２―１北照（１６日・神宮）

高校の部は準々決勝が行われ、英明（四国）が北照（北海道）に競り勝ち、同校初の４強に駒を進めた。主将の池田隼人遊撃手（２年）が、“背走キャッチ”の美技を披露するなど、堅守で１点差ゲームを制した。

主将のビッグプレーで窮地を脱した。２―１の８回２死満塁。頭上を越えた打球を、英明の池田が背走で追った。「センターの一歩目が遅れたのが見えた。何としても捕るしかない」。倒れ込みながらもグラブに収め、神宮の歓声に左手を掲げた。

７回には打撃でも見せた。１―０の７回２死三塁で、左前適時打を放ち、追加点を挙げた。５回無死では見逃し三振に倒れ、「前の打席を反省して、相手のリズムになる前に振っていくことをイメージしていた」と、初球をはじき返した。

今秋の香川大会。藤井との決勝は５失策と守備が乱れて優勝を逃した。「翌日から一球に対して執念を持って、球際や送球の少しのズレも厳しく指摘し合った」と池田。２回１死三塁では、榎本侑晟三塁手（１年）がライナーに飛び込んで捕球し、三直併殺を完成させるなど、１２安打を浴びながら１失点と守り勝った。

池田勇人元首相と同じ読みの主将は、元々は声を出すのが苦手だった。ただ、「勝ちたい気持ちが強くなっていって、勝つためにどうするか考えると思っていることを率直に言えるようになってきた」。初の４強。先頭に立ち、さらに部の歴史を塗り替える。（瀬川 楓花）