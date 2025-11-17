大学の部の立命大（関西５連盟第２）は、明大（東京六大学）に競り勝った。ヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチの親戚・川端一正遊撃手（３年）＝初芝橋本＝が、延長１０回に試合を決定付ける３点三塁打を放った。

勝負を決める一打にほえた。延長１０回に敵失で勝ち越し、なおも１死満塁で立命大の川端が日本ハムのドラフト１位・大川慈英（４年）＝常総学院＝の３球目を捉えた。「犠牲フライと思ったんですけど、前に守っていたので良かったです」。打球は左翼手の頭を越え、走者一掃の三塁打となった。

ドラ１との対戦は過去にもあった。昨年、中日に１位でプロ入りした金丸夢斗投手（前関大）とは同じ関西学生連盟で、球質がよく似ていたという。「ファウルとかはいい感触だったので、真っすぐをしっかりたたく、ライナー意識で」と川端。ここ一番での神宮初安打となった。

４打数無安打に終わった東農大北海道（北海道２連盟）との１回戦後、親戚のヤクルト・川端２軍打撃コーチから「動画を見ているから頑張れ！」と、ＬＩＮＥが届いた。同じ左打者の激励に応えて同校１７年ぶりの４強入り。「やっとチームに貢献できた。次戦も自分の仕事を全うできるように」と、巻き返しを誓った。（瀬川 楓花）