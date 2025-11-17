◆第１０５回全国高校ラグビー大会▽大阪第１地区決勝 東海大大阪仰星８０―５近大付（１６日・花園）

大阪３地区の決勝が行われ、第１地区は昨冬花園で準優勝の東海大大阪仰星が、計１２トライを奪い近大付に大勝した。１８３センチ、９０キロの大型ＷＴＢ山本健剛（２年）が先制を含む３トライ。７大会連続２５度目の聖地で、Ｖ奪回へのキーマンとなる。第２地区は常翔学園が２大会連続４３度目、第３地区は大阪桐蔭が５大会連続１９度目の出場。大阪代表３校は前回と同じ顔ぶれで、１２月２７日からの全国大会に臨む。

覇権奪回を目指す東海大大阪仰星に、頼もしいトライゲッターが現れた。昨冬花園はベンチ外。新チーム発足後にレギュラー入りした山本は前半５分、右ＷＴＢながら左ＷＴＢの外をフォローする快走で先制トライを挙げた。同１２分にも味方のキックチャージに素早く反応し、こぼれ球を拾いトライ。後半１分にも左サイドをカバーしてトライを決めた。ハットトリックの活躍に「１４番を着けているので、取れるだけ取ろうと思っていました」と笑顔。点取り屋の自覚は十分だ。

注目すべきは走力だけでなく、ＦＷ顔負けのフィジカル。相手タックルをかわすのではなく、はじき飛ばす場面も見られた。「ウィングですが、ステップよりもタテの突破が強み」と胸を張る。高校入学時は体重７０キロだったが、一日６合の米を食べて筋トレ。２年足らずで２０キロのサイズアップに成功した。昨冬準Ｖメンバーで主将のＣＴＢ東佑太（３年）も「コンタクトに強いし、（山本が）外側にいて心強い」と称賛する。

同校が輩出した大畑大介（元神戸製鋼）、河瀬諒介（東京ＳＧ）ら俊足バックスとは、また違うタイプのフィニッシャー。４大会ぶり７度目の花園Ｖを目指す戦いへ、湯浅大智監督（４４）は「今の３年生はコツコツ頑張れる子が多いが、山本もそのタイプ」と先輩たちと共に成長する２年生に期待する。山本は「花園では、もっとライン参加を増やしたい」と貪欲に、大舞台でのトライ量産を見据えた。（田村 龍一）

◆山本 健剛（やまもと・けんごう）２００８年１０月１０日、大阪・高槻市生まれ。１７歳。小学１年時から高槻ラグビースクール（ＲＳ）で競技を始める。東海大大阪仰星中では３年時にオール大阪選出。同高では１年冬の近畿大会予選から１４番。５０メートル６秒４、ベンチプレス１１０キロ。好きな選手は１５年Ｗ杯優勝時のニュージーランド代表ＷＴＢジュリアン・サベア。家族は両親と弟。