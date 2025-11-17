◆第５６回記念明治神宮野球大会第３日▽大学の部・準々決勝 立命大７―２明大＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・神宮）

大学の部では立命大（関西５連盟第２）が明大（東京六大学）を延長１０回タイブレークの末、撃破して準決勝進出。来秋ドラフト上位候補左腕・有馬伽久（がく、３年＝愛工大名電）が４回途中から救援し、６回２／３を無失点に封じた。

３時間６分の熱戦で、立命大・有馬がひときわ輝いた。延長１０回２死一、二塁、同じ来秋ドラフト上位候補の榊原七斗中堅手（３年＝報徳学園）を二ゴロに抑え、両腕を上げた。６回２／３を２安打０封、６Ｋ。関西勢が東京六大学勢を破るのは、９７年に優勝した近大以来２８年ぶりで、同校では初。「東京六大学に勝って日本一、を目標にやってきた。素直にうれしい」と笑顔を見せた。

「感じたことのない怖さがあった。でも、びびってても仕方ない」。４回１死一、三塁で登板して中犠飛による１失点でしのぐと、７回１死二、三塁で自身の三ゴロの間に同点とした。８回は西武のドラフト１位・小島を３球で空振り三振に封じ、０８年以来１７年ぶりの４強に導いた。

東農大北海道との１回戦で１０者連続奪三振の大会新を打ち立てたが、９三振を奪ったスライダーがこの日は不調。代わりに効果的だったのが、今季から投げる新球だった。「打者の打ち気をそらせていたツーシームを中心に組み立てて抑えられた」。習得のきっかけとなったのが、４回６失点を喫した明大との今春オープン戦。「ボコボコに打たれて…。相当、悔しい思いをした」と、投球の幅を広げるべく腕を振ってきた。

ドラフト１位でのプロ入りを思い描く左腕が、ロッテ２位・毛利海大（４年＝福岡大大濠）と日本ハム１位・大川に投げ勝った。「また一つ自信になった。ここで満足せず、日本一を掲げて神宮に来たので」。見据えるのは同校初の頂点。残り２戦、大舞台のマウンドを守り抜く。（瀬川 楓花）

◆有馬 伽久（ありま・がく）２００４年７月２９日、奈良・田原本町生まれ。２１歳。平野小１年から軟式の平野パイレーツで野球を始める。田原本中では軟式野球部でプレー。愛工大名電では１年夏からベンチ入りし、３年夏の甲子園で８強。立命大では１年春からリーグ戦に登板。最速１５１キロ。１７５センチ、７７キロ。左投左打。