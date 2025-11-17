女優・倍賞千恵子（８４）の姿にネット上に多くの反響が集まった。

２１日公開の映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）のインタビューに応じた様子が１５日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）で放送され、共演した俳優・木村拓哉とともにタレントのＬｉＬｉＣのインタビューに応じた。

オファーを受けた時の心境について聞かれた倍賞は「結構、過酷な過去を持ってるおばあちゃんでしょ？それが柴又から始まるっていうので」。葛飾区柴又が舞台だった「男はつらいよ」で倍賞は寅さんの妹・さくら役で出演しており、「５０作目の寅さんが柴又で終わって、またここから演じる仕事が始まっていくのかなっていう感じも受けましたね」と縁を感じていた。

倍賞はグレーのニットワンピースの衣装で出演。ボリュームのあるシルバーヘアと丸メガネもオシャレで、気品が漂う。

今月１２日には「ＴＯＫＹＯタクシー」のスペシャルイベントが大阪市浪速区の通天閣で行われた。木村が劇中にも登場する「宇佐美タクシー」を運転して登場。倍賞は助手席に乗り、木村のエスコートで特設ステージに現れた。

ネット上では、上品な倍賞の姿に注目が集まっており、この日の「ブランチ」を見たネットは「倍賞千恵子さん、すてきなマダム…」「カッコよくて可愛いなぁ」「おしゃれだな〜」「私の中の全ハウルファンが二度見した」とほれぼれ。

また「倍賞千恵子さんの美しさにびっくりした。８４歳。無理のない、違和感のない、ただ美しい。素敵だ」「そんなことより倍賞千恵子さんが８４歳だったのが驚き」「今日も倍賞千恵子さんキムタクと腕組んで歩いてる映像ニュースで流れてたけど、美しすぎてビビりましたね。８４歳なのに歌声も綺麗だし歌上手いし…」「山田洋次が９４、倍賞千恵子が８４なんですか。当然といえば当然なんだけどいやはやびっくり」などの反響が寄せられた。