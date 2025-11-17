吉岡里帆が“愛する音楽”1位は？ 「何度も聴いて、何度も救われている」曲

女優の吉岡里帆（32歳）が、11月15日に放送されたバラエティ番組「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」（NHK）に出演。「何度も聴いて、何度も救われている」曲について語った。



「音楽」をテーマに、タモリ、山中伸弥教授、吉岡里帆の3人がそれぞれ愛する音楽5曲を紹介。吉岡は5曲と言われているのに5曲以上選んでしまい「私、1番難しいアンケートだな、と思って、自分の中でルールを作りまして。日本語で自分が歌詞を聴いて、背中を押されたりとか、苦しかった時に何度も助けてくれた曲にしようかな」と縛りを入れた上での選曲だと話す。



その吉岡の1位は椎名林檎の「ありあまる富」で、吉岡は「やっぱり、林檎さんの『ありあまる富』を何度も聴いて、何度も救われているので」と語った。