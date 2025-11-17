“紅白歌合戦司会”綾瀬はるか「盛り上げていきたいという強い思いは1番ある」
女優の綾瀬はるか（40歳）が、11月15日に公開されたNHK公式YouTubeチャンネルの動画で、「第76回NHK紅白歌合戦」の司会に決まり、「盛り上げていきたいという強い思いは1番あると思います」と語った。
「第76回NHK紅白歌合戦」の司会に決まった綾瀬はるかがインタビューに答え、綾瀬は当時の心境について「え！？ また私に？ え、なんでだろう？ みたいないろんな感情が集まった、え？ っていう感じでした」と話す。
綾瀬は司会として「とにかく、明るくてちゃんとユーモアのある面白い司会がいいなって思っています。きっちりと司会して1人1人のアーティストさんのことをちゃんと盛り上げつつ、いい感じで面白く、明るくハッピーな感じでできたらすごくいいなって思ってるんですけど、（有吉弘行と今田美桜を）引っ張る担当になるかもしれないし、ボケ担当になるかもしれない。4回目ということで、盛り上げていきたいという強い思いは1番あると思います」と語った。
