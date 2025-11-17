米経済誌が注目

米大リーグ（MLB）のドジャースは、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を4勝3敗で制し、球団史上初の2連覇を達成した。しかし、レギュラーシーズン中の「8月の1敗」が原因で、約2300万ドル（約35億4200万円）の収益を失った可能性が指摘されている。

米経済誌「フォーブス」は「ドジャースは1試合に敗れ、2300万ドルの収益を失った」との見出しで記事を掲載した。弁護士でもあるダン・フリードマン記者の署名記事だ。この「1試合」とは8月10日（日本時間11日）の本拠地ブルージェイズ戦。ドジャースは4-4と同点の9回に勝ち越しソロを許し、その裏に1死満塁のチャンスを作るも、大谷とベッツが凡退して4-5で惜敗した。

記事は「ドジャースはバスでアナハイムへ向かい、ブルージェイズは帰路についた。8月のある日曜の午後に行われたその何でもない試合のことなど、誰も気に留めてはいなかった」と当時はレギュラーシーズン162試合のうちの1試合に過ぎなかったと強調。しかし、2か月後にWSの対戦カードがドジャース―ブルージェイズに決まった時に、この1戦が「決定的な違いを生んだ」としている。

というのも、レギュラーシーズンの最終成績はドジャースが93勝69敗、ブルージェイズが94勝68敗。1勝の違いでブルージェイズがWSのホームフィールドアドバンテージを得た。もし、ドジャースがこの8月の直接対決に勝利していれば、ドジャースタジアムでのWS開催が3試合から4試合に増えていたという指摘だ。

記事は今年のWSでドジャースタジアムには1試合平均5万2460人の観客が集まったと紹介。「5％」の招待枠を考慮すると、チケットを購入する観客は約5万人と想定した。平均チケット価格が約400ドル（約6万1000円）、1人あたりの飲食費が40ドル（約6100円）とすると、本拠地開催が1つ増えれば2200万ドル（約33億8000万円）の追加収益が期待できたという。

さらに駐車場代も考えると、「8月の1敗」で結果的に約2300万ドルの収益チャンスを失ったと試算した。記事は、ドジャースが「3億5000万ドル（約539億円）の総年俸」「2年連続のWS制覇」「フォーブスによる評価額69億ドル（約1兆628億円）」のチームであるため、誰も同情はしないとしつつも、「しかし、それはそれにもかかわらず興味深い」と結んでいる。



