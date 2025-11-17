「明治神宮野球大会・高校の部・準々決勝、九州国際大付６−５山梨学院」（１６日、神宮球場）

準々決勝４試合が行われ、高校の部では九州国際大付が山梨学院に６−５で逆転サヨナラ勝ち。英明は２−１で北照を下した。大学の部では立命大が優勝候補の明大を延長十回タイブレークの末７−２で撃破し、２００８年以来１７年ぶりの４強入りを決めた。前回王者の青学大は仏教大を２−１で下して初戦を突破した。

白球がバックスクリーンへ飛び込むと、歓声をどよめきが上回った。異様な空気を楽しむように九州国際大付・牟礼翔外野手（２年）は右手人さし指を突き上げる。高校初の全国舞台で驚異の一発。「６球団くらい（指名が）来たら良いな…」と高卒ドラ１の野望を抱く世代屈指のスラッガーがインパクトを残した。

３−２の七回先頭。１ストライクから外角低めスライダーを捉えた。力感のないスイングながら打球はぐんぐんと伸び中堅へズドン。「会心ではなかったですけど、良い感じに飛んで風に乗ってくれた。バックスクリーンへ打つことを意識してるので良かった」と高校通算２４号を振り返った。

「ＴＫＧ」がパワーの源だ。毎朝、２合の白米に卵４個と海苔（のり）をかけて食べるのがお約束。良質なタンパク質たっぷりの朝食で「腕とかは太くなりました」と力を付けてきた。冬場のウエートにも注力し「打撃だと（同学年の）誰にも負けない」と自信たっぷりだ。小学５年から中学まで陸上の１００メートル走で鍛えた俊足も魅力。身体能力抜群の長距離砲がアピールを続ける。

◆牟礼 翔（むれ・しょう）２００８年７月１４日、１７歳。岡山県岡山市出身。１８０センチ、８９キロ。右投げ右打ち。小学１年から綾南平野でソフトボールを始め、吉備中ではヤンキース岡山ヤングに所属し全国準Ｖを経験。九州国際大付では１年春からベンチ入り。５０メートル走６秒０、遠投１０５メートル。中学では陸上部に所属し、１年時に出場した１００メートル走の競技会で１２秒５５を記録。