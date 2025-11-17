▼4着リンクスティップ（C・デムーロ）好位でリズム良く運べました。内にモタれるところがありましたが、長くいい脚を使ってくれました。古馬相手によく頑張ってくれています。

▼5着ココナッツブラウン（北村友）懸念していた体重も減らず、凄くいい状態でした。もっとこうなればと思う小さなことがあった中でも、勝負になると思っていただけに申し訳ないです。

▼6着セキトバイースト（浜中）行く気ではいたけど前が速かったです。淡々として流れていましたし、最後までしぶとく伸びていました。距離はギリギリかもしれません。

▼7着サフィラ（西村淳）状態は良かったし距離も大丈夫でした。また活躍してくれると思います。

▼8着ヴェルミセル（鮫島駿）レガレイラの真後ろで走れました。4角から直線にかけては瞬発力の違いがありました。もう少し時計がかかれば。

▼9着フェアエールング（丹内）スタートが決まって1角までは理想的な位置かと思ったけど、ゴチャついて位置が下がってしまいました。

▼11着ボンドガール（津村）スタンド前発走でゲートに入ってから立ち上がるそぶりを見せていました。1、2角でハミをかんでしまうところがあり、距離が長いのかも。

▼12着エリカエクスプレス（武豊）前走よりテンションが高くなくて道中はいい感じで走れました。距離が長いのかな。外回りがしんどかったです。

▼13着シンリョクカ（木幡初）淡々とした流れで良かったです。いい位置で安定して競馬ができるのでまたチャンスがあれば。

▼14着ケリフレッドアスク（岩田康）馬が落ち着いていたし、上手にレースはできました。バタッとは止まっていないけど、直線はお釣りがなかったです。

▼15着カナテープ（レーン）最後はいつもの末脚を見せることができませんでした。スムーズだったのに伸びなかったのは距離かもしれません。

▼16着オーロラエックス（松山）大外枠で後ろからになりましたが、思ったほど伸び切れませんでした。敗因はつかめません。