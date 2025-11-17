「神戸新聞社共催・神戸マラソン」（１６日、神戸市役所前〜神戸ハーバーランド）

男子はエリシャ・ロティッチ（３５）＝ケニア＝が２時間１１分２秒で優勝を飾った。熊橋弘将（３１）＝山陽特殊製鋼＝が２時間１１分４５秒の３位で日本選手トップ。女子はジャクリン・チェラル（３４）＝ケニア＝が２時間２８分２５秒で制した。初マラソンの酒井心希（２１）＝シスメックス＝が２時間３５分２２秒で３位に入り、日本勢最高順位だった。１３回目となる今回、ゴール地点がポートアイランドから神戸ハーバーランドに変更。高低差のない競技性を追求した新コースでの開催となった。

初マラソンの酒井はゴール直後に倒れ込むほど全力を出し切った。「しんどいと思っていましたけど、予想以上でした。それでも自分の名前を呼んでくれたり、日本人トップだよと教えてくれたり、沿道の力で背中を押してもらって楽しかったです」。日本選手最高の３位という結果に、すぐに笑顔を取り戻した。

鯖江高で３年連続全国高校駅伝に出場して実業団入り。同じシスメックス所属のフィギュアスケート女子の坂本花織が陸上部の寮を訪れた時に交流を持った。「種目は違うけど、自分も頑張ろうという気持ちになる存在」と五輪メダリストから刺激を受ける。

「服を見ることが大好き」と語る２１歳。休日によくショッピングに出かけるという神戸ハーバーランドが今年からゴール地点となって「うれしかった」とほほ笑んだ。

２３日に開催されるクイーンズ駅伝のメンバー入りが難しい状況だったこともあり、マラソンに初挑戦した。「新しい扉を開くことができたので、トラックだけでなくマラソンにも力を入れていきたい」。新たな夢が広がる初マラソンとなった。

◇酒井心希（さかい・ここね）２００４年４月４日、福井県鯖江市出身。東陽中で陸上を本格的に始め、鯖江高で３年連続全国高校駅伝に出場するなど活躍して２３年にシスメックスに入社。今回が初マラソン。５０００メートルの自己ベストは１６分２８秒２５。好きな言葉は「勝利の神は細部に宿る」。身長１５１センチ。