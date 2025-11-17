天皇陛下13年前のラオス訪問　ライフワークの水運研究でメコン川をご視察…古都では民族衣装姿も（2012年7月29日放送）【「皇室ご一家」の記憶】

11月17日から6日間の日程で愛子さまが東南アジアの国、ラオスを公式訪問される。

今回は、父親である天皇陛下が13年前の皇太子時代に、ラオスを訪問されたご様子を取材した平成24（2012）年7月29日放送「皇室ご一家」（第1676回 天皇・皇后両陛下 地震被災者お見舞い 〜長野・栄村〜）を振り返る。

なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇陛下を「皇太子さま」、上皇ご夫妻を「天皇皇后両陛下」などと記載する。

天皇皇后両陛下 長野北部地震の被災者をお見舞い

長野県栄村、2011年3月に発生した長野県北部地震で甚大な被害を受けました。

天皇・皇后両陛下は7月19日、地震で被災した人たちをお見舞いするため、栄村を訪問されました。

かねてから栄村へのお見舞いを強く希望されていた両陛下。しかし、陛下のご入院などのため、この日のご訪問となりました。

東日本大震災の発生翌日に長野県北部を襲った震度6強の地震により、この栄村でも200を超える家屋が壊れ、多くの人たちが仮設住宅での生活を強いられています。

両陛下は、役場で被害状況の説明を受けたあと47世帯、100人余りが暮らす横倉地区の仮設住宅をお訪ねになりました。

30度を超す暑さの中、住民一人ひとりに優しく話しかけられた両陛下。

皇后さまは、子どもたちに「大変だったでしょう」と声を掛け、陛下は「ずいぶん危ない目に遭いましたね」とお年寄りを気遣われました。

また陛下は「皆さんが助け合っていると聞いています。お元気でいてください」と仮設住宅での生活をねぎらい励されました。

《両陛下と懇談した被災者インタビュー》

女性「こっちが陛下や皇后さまの体の方を心配しなくてはいけないのに、あちらから『大丈夫で

すか』とおっしゃってくださったし、本当に冥途の土産です」

男性「遠くからこの暑い中、見えられて…体の具合が悪いのも聞いていたのですごくうれしか

ったです」

女性「栄村を忘れないで来ていただいて、本当に良かったと思います」

被災者に心を寄せ続けてこられた両陛下。多くの村民たちからの見送りにいつまでも手を振って応えていらっしゃいました。

皇太子さま ラオスを訪問

6月25日から東南アジアを公式訪問していた皇太子さまは、6月29日、最後の訪問国・ラオスに到着されました。

日本の本州ほどの国土に、およそ600万人が暮らすラオス。首都・ビエンチャンは政治・経済の中心地で、人口の10％が集中しています。

初めてラオスをお訪ねになった皇太子さま。ご到着後は、国家主席府で行われた歓迎式典に臨まれました。

このあとはラオス仏教の最高の寺院で、高さ45メートルの仏塔を持つタートルアン寺院をご覧になりました。

続いて、日本のODAにより2009年に建てられた武道センターへ。

このセンターでは、現在、子どもから大人まで幅広い年代のラオスの人たちが柔道や空手、合気道など日本の武道を熱心に学んでいます。

稽古の様子をご覧になった皇太子さまは「精神的にもずいぶん鍛えられるのではないですか」などと声をかけていらっしゃいました。

夜にはチュンマリー国家主席主催の晩さん会にご出席。

日本とラオス両国の友好関係がさらに発展することを願われました。

〈皇太子さま おことば〉

昨年、日本が東日本大震災により、厳しい試練に直面した際、閣下よりお見舞いの言葉を賜り、ラオス政府及び国民の方々から様々な支援や励ましを頂いたことに厚く御礼を申し上げます。

晩さん会では伝統の踊りや演奏が披露され、皇太子さまは和やかなひと時を過ごされました。

古都・ルアンパバーンでは民族衣装姿に

ラオス北部の古都・ルアンパバーン。旧市街全体が世界遺産に登録されているこの町には、13年前、秋篠宮ご夫妻もお訪ねになっています。

翌30日、ルアンパバーンを訪問された皇太子さまは、民族衣装を着て王家の菩提寺として建てられたシエントーン寺院をご覧になりました。

寺院では大胆に湾曲したルアンパバーン様式の屋根や、160メートルの大樹をモチーフにして本堂に描かれた「生命の樹」などを熱心に見て回られました。

続いて、2006年に日本の支援で改修などが行われた保健科学短期大学へ。

この大学では、およそ740人が看護士を目指し学んでいます。

皇太子さまは、応急処置の実習に取り組む学生たちの姿を、頼もしそうに見守っていらっしゃいました。

メコン川視察の後、帰国の途へ

またこの日は、東南アジア最大の川、メコン川を船の上から視察されました。

水運をはじめ、水に関わる研究をされている皇太子さまは、昼食をとりながらメコン川にまつわる歴史などの説明を興味深げにお聞きになりました。

この後、今回のご訪問に関して記者の質問にお答えになりました。

〈皇太子さま 今回のラオスご訪問について〉

チャオプラヤ川もそうですし、メコン川をこういう形で見ることが出来まして、まあそれぞれ川と人との結びつきについて、いろいろ理解を深める事が出来て良かったと思いますし、かつての水運の話なども伺いましたし、それから水管理の問題、干害の話、いろいろやはり川にまつわる様々なことを伺うことが出来て、私自身、大変勉強になりました。各国が誇る歴史、文化財に触れることが出来たことも、私自身、大変うれしく思いましたし、いずれにしても大変思い出に残る滞在になったと思いますし、行く先々で皆さま方から温かく迎えていただいたことに、本当に心から感謝をしております。

7月1日、7日間にわたる東南アジアご訪問から日本に戻られた皇太子さま。

お住まいの東宮御所では、雅子さまと愛子さまの出迎えを受け、久しぶりにご家族での時間を過ごされました。

久子さま「先端技術大賞」授賞式へ

高円宮妃久子さまは、7月24日、東京・港区の明治記念館で行われた「第26回先端技術大賞」の授賞式に出席されました。

優れた研究成果を上げた理工系の学生や企業の若手研究者を表彰する先端技術大賞。

学生部門のグランプリとなる文部科学大臣賞は、東北大学大学院の内田健一さんが受賞。

また企業部門のグランプリ、経済産業大臣賞には、KDDI研究所の清本晋作さんらが選ばれました。

《久子さま おことば》

科学技術がめざましい進歩を続ける現代において、既成の概念に捉われること無く、多角的な側面から果敢にチャレンジしていく柔軟な頭脳、独創性あふれる思考能力には感心するばかりです。この度、受賞された皆さま、心からお祝い申し上げます。

続いてレセプションに出席された久子さま。

若手研究者たちの更なる活躍を期待していらっしゃいました。

（「皇室ご一家」第1676回 平成24年7月29日放送）