大手芸能事務所「ワタナベエンターテインメント」による新人発掘オーディションの九州沖縄大会の結果が16日、福岡市内で発表され、同市の小学6年生、魚住アリア伊舎那（いざな）さん（11）がグランプリに輝いた。1000人超の応募者の頂点に立ち、同事務所への所属が決定。全国放送のテレビCM出演権なども獲得した。

11歳とは思えない大人びた顔立ちの魚住さん。グランプリ発表で名前を呼ばれると「うれしいです」と目を潤ませ、「これからも活躍していって、もっと有名になっていきたい」と力強く誓った。

日本人の父周平さん（49）とルーマニア人の母マリアさん（41）を持つ。マリアさんは、ボディーコンテストの全国大会「ゴールドジムジャパンカップ」を2連覇した実績の持ち主。母譲りのしなやかな身のこなしを武器に、切れのあるダンスで審査員にアピールした。

審査では「悩みを相談する生徒」という即興劇で演技力も試された。演技は未経験だったが、審査員のテレビ局プロデューサーは「年齢に見合わない考え方で自分の演技を深めることができていた。特に切なくネガティブな感情表現が上手」と高く評価した。

「橋本環奈さんのように、福岡から全国に羽ばたきたい」。憧れは同じ福岡市出身の国民的スターだ。目線はさらにその先に向けており、「世界に通用するアーティストになりたい。みんなに知られるような存在に」と大きな夢を明かした。日本語と英語を話せるバイリンガルで、それも大きな強みだ。

日本名の「伊舎那」は日本神話に登場するイザナギ、イザナミに由来。「国をつくった神様のようにいろいろなものをつくっていけたら」という願いから付けられた。歌にダンスに、演技もモデルも。壮大な名前を胸に、たくさんの可能性が広がる世界へ羽ばたいていく。

◇魚住 アリア伊舎那（うおずみ・ありあいざな）2014年（平26）3月11日生まれ、福岡県出身の11歳。海外の映像作品は字幕、吹き替えなしで見ている。趣味はダンス、お菓子作り。