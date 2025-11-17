ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄ¡¡18Æü¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤Ø¡¡Á´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡Ö¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ¡¼¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯11·î18Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï16Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿MF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê29¡á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤¬Ç»¸ü¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á100»î¹çÌÜ¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿5ÂÐ5¤Î¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢³ùÅÄ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15Æü¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë¹çÎ®¡£2ÆüÏ¢Â³¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡Ö¡Ê¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ï¡Ë¤ä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯3·î¤Ë¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½éÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏËÜ¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤1¥È¥Ã¥×¤Ç1¡½0¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¸½ºß¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä2ÎóÌÜ¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£6Ç¯È¾Á°¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÉáÄÌ¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£Ã¸¡¹¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤â¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ê¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬É½¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ç9¡¢10·î¤È2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥¯¥é¥Ö·î´ÖMVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¤Ï°ú¤«¤ì¤¿Áê¼ê¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤·Á¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¹¶Î¬¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£