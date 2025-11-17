「天皇杯・準決勝、神戸２−０広島」（パナソニックスタジアム吹田）

準決勝が行われ、神戸は２−０で広島を下し、２年連続３度目の優勝に王手をかけた。前半２４分、ＤＦ永戸勝也（３０）が移籍初得点となる先制点をたたき込んだ。後半２４分にはＭＦ佐々木大樹（２６）がダメ押しのＰＫを決めた。町田は延長の末に２−０でＦＣ東京を下し、初の決勝進出を決めた。決勝は２２日に東京・国立競技場で行われる。

チーム全員がこの勝利にかけていた。９日のＧ大阪戦で引き分け、Ｊリーグ３連覇の可能性が断たれて１週間。同じパナスタで王者の意地を示し、天皇杯２連覇に王手をかけた。吉田監督は「勝ちたい気迫が相手のプレッシャーになり、圧力をかけてゴールさせなかった。攻撃も、ゴールに迫る気持ちがつながった」と選手をたたえた。

相手はルヴァン杯を制した広島。序盤は押し込まれる場面が続いたが、しのぎ続けた。我慢が続いた前半２４分、ＣＫからのこぼれ球を受けた永戸が、ペナルティーエリアの外からゴール右隅へ先制点。６月の移籍後、公式戦初得点が千金弾となり「こぼれ球はある程度自信があるので、全うしようとポジションを取っていた」と振り返った。逃したＪ１タイトルへの思いも「悔しい思いをしている。チームの一体感を、先制点を取った後に感じた」と改めて口にした。

後半には佐々木がＰＫでダメ押し点。直前にＦＷ大迫がＰＫを外したが、相手のファウルにより蹴り直しとなっていた。“交代”で貴重な１点をもぎ取り「決まる自信はあった」と佐々木。ハーフタイムに吉田監督から飛ばされた「おまえ必ず点を取るから」というゲキに応えた。

守備も今大会初の無失点。吉田監督は「今日以上のテンションで臨めば目標は見えてくる」と、冷静にもう一つのタイトルを見据えた。