女子プロが教えるフェードボールの構え！正しいのはどっち？
コースではシチュエーションによって球筋をコントロールして打ちたいときがある。その「打ちたい」を狙いどおり「打てる」にできるテクニックをプロが伝授！状況に合った球筋でコースを上手に攻略しよう！
ドライバーはドローアイアンはフェード
私の場合、ドライバーはドローを打ちますが、アイアンはフェードでピンを狙います。ドローよりフェードのほうが、球の高さが出てピタリと止まりやすく、クラブの入射角が鋭角になるぶん、悪いライでも上からしっかり打てるからです。
まず、構えるときに肩のラインはスクエアにしたまま、足（スタンス）だけオープンにする。そして、そのスタンスの向きに沿ってクラブを振る。ややダウンブローにボールをとらえたら、体の回転に合わせてクラブを左に振る、という意識が大切です。
スタンスの向きに沿って振る
オープンにしたスタンスに沿ってスイングすると、軽いフェードになる。ダウンスイング以降、左ワキを締め、体と腕の同調性を高めることが大事
肩を開くのはＮＧ
目標を何度も見ると、右肩が前に出て肩のラインが開いてしまう。すると、球筋のコントロールが難しくなる
スタンスはややオープン
肩のラインはスクエアにしたまま、ややオープンスタンスに構える。曲げ幅を大きくするときはよりオープンにする
ボールは通常より左に置く
ボールは半個から1個ぶん左にセット。ボールの近くにスパットを設定し、それを見ながらアドレスを作れば、肩が開かずにスクエアな状態をキープできる
いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください！
蛭田みな美
●ひるた・みなみ／1997年生まれ、福島県出身。164㎝。16年のプロテストに合格。23年の「CATLadies」で悲願のツアー初優勝をあげた。25年シーズンは「富士フイルム・スタジオアリス」4位。ユアサ商事所属。
構成＝小山俊正、岡田豪太、鈴木康介
写真＝田中宏幸